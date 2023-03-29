Звезды "Анатомии страсти" 18 лет спустя: как изменились главные актеры сериала (фото)

Интернам из "Анатомии страсти" уже за 50

Американский сериал "Анатомия страсти" (англ. Grey's Anatomy – "Анатомия Грей") вышел на экраны в 2005 году. Истории интернов, врачей и других сотрудников больницы "Сиэтл Грейс" полюбились зрителям по всему миру. Первые три сезона проекта били рекорды благодаря миллионным просмотрам. На счету шоу десятки наград, в числе которых "Золотой глобус".

С момента показа первой серии прошло 18 лет назад. За эти годы главные герои "Анатомии страсти" очень изменились: кто-то добился славы, а другие снимаются очень редко. Подробнее о том, что случилось со звездами первых сезонов сериала расскажем в нашем материале. К слову, шоу все еще продолжают снимать, всего вышло 19 сезонов (хотя окончание каждого предыдущего знаменовалось закрытием проекта).

Мередит Грей — Эллен Помпео (53 года)

По данным журналистов, гонорар актрисы за один эпизод составляет 350 тысяч долларов. Сериал принес ей десятки премий и номинаций. Другие фильмы с участием Помпео не настолько известны, как ее главная роль в "Анатомии страсти".

Эллен Помпео неплохо заработала на сериале

Алекс Карев — Джастин Чэмберс (52 года)

Первую популярность актер получил благодаря роли жениха Дженнифер Лопес в романтической комедии "Свадебный переполох". Но как и для большинства других героев сериала "Анатомия страсти" стал наиболее успешным проектом в его карьере.

Джастину Чэмберсу уже за 50

Иззи Стивенс — Кэтрин Хайгл (44 года)

Пожалуй, одна из самых популярных героинь "Анатомии страсти". Часто снимается в комедиях. "Немножко беременна", "27 свадеб", "Голая правда", "Киллеры", "Жизнь, как она есть" и "Старый Новый год": лишь несколько известных картин из фильмографии Хайгл.

Кэтрин Хайгл теперь носит короткую стрижку

Джордж О’Мэйли — Т. Р. Найт (50 лет)

Актер продолжает сниматься, но его роли менее яркие и популярные, чем Джордж в "Анатомии Грейс". Во время съемок признался в своей сексуальной ориентации, Найт – открытый гей.

Более успешной роли у Найта пока что не случилось

Кристина Янг — Сандра О (51 год)

Поклонники наслаждались игрой Сандры на протяжении десяти сезонов сериала. На счету актрисы десятки проектов. А в 2018 году она вошла в историю как первая актриса азиатского происхождения, получившая номинацию на премию "Эмми" в категории "Лучшая женская роль" (речь о фильме "Убивая Еву").

Актриса немного изменилась за эти годы

Миранда Бейли — Чандра Уилсон (53 года)

Образ персонажа изменили специально для актрисы, настолько она понравилась режиссерам, которые изначально представляли в роли Бейли высокую белокожую блондинку. Эта роль принесла Уилсон премию Гильдии киноактёров, а также четыре номинации на "Эмми".

Образ писали буквально под актрису

Ричард Веббер — Джеймс Пикенс-младший (68 лет)

Фильмография актера насчитывает около сотни фильмов и сериалов. Но именно участие в "Анатомии страсти" стало кульминационным для его актерского пути.

Чем ближе к 70, тем ярче улыбка актера

Дерек Шепард — Патрик Демпси (57 лет)

Кроме актерства, считается известны автогонщиком. Сериал вернул актера на большие экраны. Демпси снялся в ряде успешных коммерческих картин, в том числе "Зачарованная", "День святого Валентина" и "Трансформеры".

Сериал вернул актера в большое кино

Престон Бёрк — Исайа Вашингтон (59 лет)

Во время съемок Вашингтон попал в скандал. Он оскорбил актёра Т. Р. Найта по поводу его сексуальной ориентации, впоследствии "Джордж" сделал публичное заявление. И вроде бы актер извинился за свое поведение, но на церемонии "Золотой глобус" снова отпустил неудачную шутку о геях. В результате актер лишился работы в "анатомии".

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