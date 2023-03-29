Зірки "Анатомії Грей" 18 років по тому: як змінилися головні актори серіалу (фото)

Інтернам із "Анатомії Грей" вже за 50

Американський серіал "Анатомія Грей" (англ. Grey's Anatomy) вийшов на екрани в 2005 році. Історії інтернів, лікарів та інших співробітників лікарні "Сіетл Грейс" полюбилися глядачам у всьому світі. Перші три сезони проєкту били рекорди завдяки мільйонним переглядам. На рахунку шоу десятки нагород, серед яких "Золотий глобус".

З моменту показу першої серії минуло 18 років тому. За ці роки головні герої "Анатомії Грей" дуже змінилися: хтось досяг слави, а інші знімаються дуже рідко. Докладніше про те, що сталося із зірками перших сезонів серіалу, розповімо в нашому матеріалі. До слова, шоу все ще продовжують знімати, всього вийшло 19 сезонів (хоча закінчення кожного попереднього знаменувалося закриттям проєкту).

Мередіт Грей — Еллен Помпео (53 роки)

За даними журналістів, гонорар актриси за один епізод складає 350 тисяч доларів. Серіал приніс їй десятки премій та номінацій. Інші фільми за участю Помпео не настільки відомі, як її головна роль в "Анатомії Грей".

Еллен Помпео непогано заробила на серіалі

Алекс Карєв — Джастін Чемберс (52 роки)

Першу популярність актор отримав завдяки ролі нареченого Дженніфер Лопес у романтичній комедії "Весільний переполох". Але як і для більшості інших героїв серіалу "Анатомія Грей" став найуспішнішим проєктом у його кар’єрі.

Джастіну Чемберсу вже за 50

Ізі Стівенс — Кетрін Хайгл (44 роки)

Мабуть, одна із найпопулярніших героїнь "Анатомії Грей". Часто знімається у комедіях. "Трішки вагітна", "27 весіль", "Гола правда", "Кілери", "Життя як воно є" та "Старий Новий рік": лише кілька відомих картин з фільмографії Хайгл.

Кетрін Хайгл тепер носить коротку стрижку

Джордж О’Мейлі — Т. Р. Найт (50 років)

Актор продовжує зніматися, але його ролі менш яскраві та популярні ніж Джордж в "Анатомії Грейс". Під час зйомок зізнався у своїй сексуальній орієнтації, Найт – відкритий гей.

Більш успішної ролі у Найта поки що не сталося

Крістіна Янг — Сандра О (51 рік)

Шанувальники насолоджувалися грою Сандри протягом десяти сезонів серіалу. На рахунку актриси – десятки проєктів. А в 2018 році вона увійшла в історію як перша актриса азіатського походження, яка отримала номінацію на премію "Еммі" у категорії "Найкраща жіноча роль" (мова про фільм "Вбиваючи Єву").

Актриса трохи змінилася за ці роки

Міранда Бейлі — Чандра Вілсон (53 роки)

Образ персонажа змінили спеціально для актриси, настільки вона сподобалася режисерам, які спочатку представляли у ролі Бейлі високу білошкіру білявку. Ця роль принесла Вілсон премію Гільдії кіноакторів, а також чотири номінації на "Еммі".

Образ писали буквально під актрису

Річард Веббер — Джеймс Пікенс-молодший (68 років)

Фільмографія актора налічує близько сотні фільмів та серіалів. Але саме участь в "Анатомії Грей" стала кульмінаційною для його акторського шляху.

Чим ближче до 70, тим яскравіша посмішка актора

Дерек Шепард — Патрік Демпсі (57 років)

Окрім акторства, вважається відомим автогонщиком. Серіал повернув актора на великі екрани. Демпсі знявся у низці успішних комерційних картин, у тому числі "Зачарована", "День святого Валентина" та "Трансформери".

Серіал повернув актора у велике кіно

Престон Берк — Ісая Вашингтон (59 років)

Під час зйомок Вашингтон потрапив у скандал. Він образив актора Т. Р. Найта з приводу його сексуальної орієнтації, згодом "Джордж" зробив публічну заяву. І начебто актор вибачився за свою поведінку, але на церемонії "Золотий глобус" знову відпустив невдалий жарт про геїв. В результаті актор втратив роботу в "анатомії".

Найскандальніший виконавець із серіалу

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