"Забыла" упомянуть россию: Пенелопа Крус столкнулась с критикой из-за заявления о войне в Украине и голоде в Африке

Актрисе напомнили, кто на самом деле виновен в росте цен на еду в мире

Испанская актриса Пенелопа Крус выступила с неоднозначным заявлением о том, что из-за войны в Украине много детей в Африке столкнулись с риском голодной смерти. При этом в своем выступлении она ни разу не упомянула о том, что войну начала россия.

В своем обращении, которое было размещено в ее Инстаграм, актриса заявила, что бедные страны сильно страдают из-за войны в Украине, а тысячи семей пребывают на грани голода.

Крус отметила, что цены на мировом рынке продовольствия значительно поднялись, что для многих жителей Африки стало неподъёмной ношей. При этом она ни разу не упоминает о том, что ответственность за эту войну несет россия, а также, что в Украине в прямом смысле гибнут дети от российских ракет.

Впрочем, пользователи сети исправили это и в комментариях указали на ее ошибки:

"Я с уважением отношусь к этой проблеме, но детей в Украине убивают ракетами или они теряют родителей, становясь сиротами каждый день. Это гораздо серьезнее и разрушительнее";

"А украинские дети и мирные граждане, ежедневно погибающие от российских и иранских ракет и дронов? Чтобы предотвратить голод и страдания суданских детей, мир должен остановить российский терроризм и геноцид украинского народа!";

"Мир должен ослабить россию, чтобы россияне не имели сил воевать и убивать украинских детей. Украинцы хотят мира и наказания для российских убийц. Весь мир страдает из-за россиян", — написали пользователи сети.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину, в черноморских портах оказались заблокированными миллионы тонн зерна, что подняло цены на еду в мире до заоблачных высот. Несмотря на то, что зерновая сделка при посредничестве Турции и ООН позволили снизить напряжение на рынке и опустить цены, ситуация все еще остается проблемной.