Зерно резко подорожало: хватит ли продовольства Украине и миру

На мировых рынках пшеница и кукуруза резко выросли в цене из-за новостей о ракетных ударах по Украине

В июле Украина и россия при содействии Турции и ООН подписали зерновое соглашение. Его срок действия заканчивается через месяц — 19 ноября. Такое зерновое соглашение позволило снизить цены на продовольствие в мире, но в последние дни из-за ракетных обстрелов россии цена снова пошла в рост.

Как отмечает Bloomberg, цена выросла в итоге почти на 7% для будущих закупок. Торговцы опасаются, что ракетные удары означают новую фазу обострения конфликта между россией и Украиной и являются угрозой для продолжения зернового соглашения. Больше всего подорожала пшеница, достигнув уровня конца июля.

В результате могут возникнуть проблемы с продовольственной безопасностью в мире. К этому могут привести как ситуация в Черноморском регионе, так и производственные трудности у производителей. Отмечается, что уже есть проблемы с поставками урожая из Украины, поскольку суда скопились в очереди на проверку в Стамбуле.

При этом в ООН все таки надеются на то, что зерновое соглашение будет не только продолжено, но и расширено. О таких сигналах заявил координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Махмуд Абдулла.

Многие эксперты связывают подорожание хлеба в Украине именно с работой зернового коридора. Ожидается рост цены до 10%. Напомним, "Телеграф" сообщал, что российский и турецкий лидеры встречались в Астане и говорили про зерно. Но без участия Украины. Реджеп Эрдоган заявил, что хотел бы расширить экспорт зерна в рамках соглашения, но сделал реверанс и в сторону россии.