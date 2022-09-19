В Украине до конца года подорожает хлеб: названа причина

Главной причиной подорожания хлебных изделий некоторые эксперты называют открытие зернового коридора

В Украине на фоне полномасштабного российского вторжения эксперты прогнозируют рост цен почти на все продукты. К сожалению, не обойдет это участие хлеб и хлебобулочные изделия, которые с начала года и так подорожали на 15-20%. К новому году хлебу прочат рост в цене еще на 5-10%, а объясняют это с открытием "зернового коридора".

Как передает Today.UA, об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

По его словам, хлеб по праву считается наиболее популярным социальным продуктом, поэтому производители понимают возложенную на них ответственность и пытаются обеспечить разнообразие хлебопродуктов, параллельно сохраняя приемлемую для населения цену на них. Эксперт добавил, что подорожание хлеба на 15-20%, которое произошло с начала года, можно назвать незначительным, если сравнивать с другими продуктами.

"Пекарям удается существенно не поднимать цены на свою продукцию благодаря льготным ценам на газ, которым они пользуются. Эти льготные цены, согласно правительственному постановлению, будут действовать до 30 апреля 2023 года. Однако сейчас цены на хлеб будут неизбежно расти. Это связано с открытием так называемого "зернового коридора". Много украинского зерна пошло на экспорт, а потому цена муки начала расти. Следовательно, стоимость хлеба до конца года вырастет еще ориентировочно на 5-10%", — отметил Юрий Дученко.

При этом он добавил, что ассортимент хлебных изделий с начала войны резко сузился и только сейчас начал разнообразиться. При этом производителям пришлось сократить объемы производства из-за сокращения объемов потребления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине, несмотря на прогнозы экспертов, начали дорожать яйца. В торговых сетях стоимость яиц поднялась не на десятки копеек, а сразу на 5-7 гривен.