В Украине подскочила цена на важнейший продукт: неприятный прогноз, что будет дальше

До конца года ожидается новая волна подорожания

В сентябре 2022 года украинцы заметили существенное подорожание сразу ряда продуктов, и в числе лидеров, — сахар, который является одним из базовых продуктов на любой кухне.

И тенденция эта вряд ли изменится по ряду причин, рассказала "РБК-Украина" аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Напомним, что, по данным Госстата, с начала года сахар набрал 27,9% в стоимости, в то время как с августа по сентябрь подорожал еще почти на 10%.

Так, если в августе средняя цена сахара составляла 31,35 гривен за килограмм, то сейчас она выросла до 34,78 грн.

Литвин объясняет, что тенденция эта сохранится, и в дальнейшем цены на сахар могут еще немного вырасти.

В Украине сейчас есть необходимые посевы сахарной свеклы и работающие заводы, дефицита сахара не предвидится, однако выросли цены на газ, необходимый для производства сахарного песка, и снизится спрос в сравнении с прошлыми годами, на фоне чего производителям придется поднимать цены, чтобы сохранять рентабельность.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", до конца годы цены в Украине могут вырасти еще на 10%.