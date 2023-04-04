Звезда "Отчаянных домохозяек" словно помолодела на десяток лет: фото Николетт Шеридан тогда и сейчас

Иди из "Отчаянных домохозяек", кажется, совсем не изменилась

Культовый в нулевых телесериал "Отчаянные домохозяйки" прославил главных героинь на весь мир. Не стала исключением и ныне 59-летняя Николетт Шеридан, исполнительница роли Иди Бритт. Спустя почти 20 лет с момента выхода сериала актриса, кажется, лишь помолодела.

"Телеграф" рассказывает, как изменилась за эти годы звезда "Отчаянных домохозяек" Николетт Шеридан. Узнайте, чем сейчас занимается актриса и как ей удается оставаться в потрясающей форме.

Николетт Шеридан в сериале "Отчаянные домохозяйки"

Британская актриса полюбилась миллионам зрителей благодаря роли Иди, однако ушла из проекта со скандалом. Достоверно неизвестно, что послужило причиной ее увольнения. По одной версии, Шеридан была недовольна, что ее героине уделяли недостаточно внимания. В конце 5-го сезона сценаристы "убили" Иди. После увольнения актриса подала в суд, но решение оказалось не на ее стороне. Также в сети можно найти информацию, что якобы у Шеридан изначально была роль второго плана, однако героиня неожиданно завоевала массу симпатий. Так или иначе, актриса неплохо подзаработала на сериале: ее гонорары достигали 200 тыс. долларов за один эпизодов (всего их было около 90).

Николетт Шеридан тогда и сейчас

Легендарный момент из сериала

Актриса не боится показать свое лицо без инстафильтров

Шеридан остается верна блонду и игривой улыбке

Николетт Шеридан в настоящее время

Актрисе Николетт Шеридан 59 лет, в ноябре она отметит юбилей. Помимо успешной роли "отчаянной домохозяйки" участвовала в других популярных проектах. В их числе сериалы "Тихая страсть" (1986-1993) и "Династия" (2018-2019), фильмы "Медовый месяц для друга" (2011) и "Вся твоя" (2016). Звезда дважды была замужем: 1991-1993 — за актёром Гарри Хэмлином, 2015-2018 — Аароном Файперсом. Детей нет.

Своим прекрасным внешним видом актриса обязана здоровому образу жизни. Шеридан занимается спортом и пропагандирует правильное питание. В одно из интервью она отмечала, что начинает день со стакана воды с лимоном, медом манука и кайенским перцем. В течение дня любит выпить коктейль из грейпфрута, апельсинов, лимона и половины стебля свежего имбиря. В рационе звезды много органических продуктов.

Кроме того, регулярные физические нагрузки звезде обеспечивает ее ферма. Она не только катается на лошадях, а и вычищает стойла за животными. Конечно же, большое внимание уделяется тренировкам. Спортзал, кардио, плавание, бег, волейбол, боевые искусства, лыжи – спектр спортивных интересов Шеридан впечатляет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще одна голливудская звезда впечатлила поклонников роскошной формой. 54-летняя Дженнифер Энистон появилась в коротком платье на премьере новой комедии с ее участием.