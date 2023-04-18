Що сталося із зіркою "Комісара Рекса": Тобіаса Моретті не впізнати майже через 30 років (фото)

Серіал "Комісар Рекс" сподобався глядачам по всьому світу, хоча зараз багато хто з них може не впізнати улюбленого персонажа

Рекс – вівчарка з популярного у 90-х і на початку нульових серіалу спільного виробництва Німеччини, Австрії та Італії. Перша серія "Комісара Рекса" вийшла на екрани в 1994 році. Звичайно, саме чотирилапий "поліцейський" був улюбленцем глядачів у всьому світі. Однак і до співробітника поліції Ріхарда Мозера багато хто прикипів за чотири сезони.

Австрійський актор Тобіас Моретті блискуче впорався зі своєю роллю. "Телеграф" розповідає, як змінився головний персонаж "Комісара Рекса" за майже 30 років і чим він займається нині.

Участь у "Комісара Рексі", мабуть, найбільш популярна у фільмографії 63-річного Тобіаса Моретті. Для багатьох фанатів серіалу став розчаруванням сюжетний перебіг із загибеллю інспектора. Подейкують, що до рішення піти з проєкту актор дійшов сам, бо хотів спробувати себе у чомусь новому. Більше того, журналісти писали, що Моретті не завжди був задоволений умовами зйомок, а на собачу шерсть мав алергію.

Тобіас Моретті раніше і зараз

Тобіаса Моретті не впізнати

Зірці "Комісара Рекса" зараз 63 роки

Дружина та діти Тобіаса Моретті

Актор – зразковий сім’янин. Зі своєю дружиною Джулією він разом із 1997 року. У пари троє дітей: Антонія (24 роки), Ленц (23 роки), Роза (12 років). Антонія пішла стопами батька. В одній із картин тато й дочка грали разом. Нещодавно зайнявся акторством і син. Тобіас Моретті не веде активно соцмережі, його діти – Антонія та Ленц – радують користувачів новими знімками теж зрідка.

Тобіас Моретті з дружиною

Шлюбу Моретті 25 років

Чим займається Тобіас Моретті зараз

Актор продовжує зйомки у кіно. "Темна долина", "Єврей Зюсс", "Плюс 42", "Шпеєр і Гітлер": кілька робіт у його великій фільмографії.

Левову частку свого часу Моретті приділяє музиці та композиторству, адже ще з дитинства виявилися його неабиякі здібності. Знайшов себе і в театрі: зрежисував оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан" у театрах Брегенця та Цюріха.

Вільний час Моретті вважає за краще проводити на власній фермі в Тіролі (одна із земель в Австрії), де розводить велику рогату худобу і вирощує органічні овочі. Виступає за захист навколишнього середовища, намагається використовувати відновлювані джерела енергії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився зірка бондіани Пірс Броснан. Актор, на відміну від Тобіаса Моретті, активно ділиться подробицями свого життя у соціальних мережах.