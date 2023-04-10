Служниця Махідевран із "Величного століття" змінилася до невпізнання після кількох пластик (фото)

Актрисі, яка зіграла Гюльшах Хатун, зараз за 40

Один із найпопулярніших турецьких серіалів свого часу — "Величне століття" — зробив відомими багатьох акторів та актрис. Найбільше за кілька років зйомок прославилися, звісно ж, головні герої — Мер’єм Узерлі, яка в перших сезонах грала Хюррем, Халіт Ергенч — той самий грізний Султан Сулейман, а також головні султанші серіалу — сестри Сулеймана, Валіде Султан та інші члени правлячої династії.

Однак свою долю слави відхопили й актори, які грали слуг у знаменитому палаці Топкапи. Серед них і Ніхан Бююкаач, яка довгий час з’являлася на екрані у ролі служниці Махідевран Султан. Зараз актрисі 41 і за останні роки вона помітно змінилася. Як виглядає тепер та сама Гюльшах Хатун, чим вона займається і як загалом склалося її життя, розповідаємо і показуємо далі.

Ніхан Бююкаач — актриса, що зіграла Гюльшах Хатун

Ніхан Бююкаач в ролі Гюльшах і зараз

Турецька акторка, яка народилася у Стамбулі. Вчилася на театральному факультеті Анкарського університету. Першу значущу роль отримала невдовзі після випуску, знявшись у телесеріалі "Буря" в 2006 році. Відразу після цього була запрошена на зйомки проєкту "Я інший", а далі був серіал "Очікування" і та сама її найзнаменитіша роль служниці Махідевран Султан у проєкті "Величне століття". Саме завдяки цьому серіалу вона здобула світову славу і в подальшому змогла реалізувати себе як акторка: у її фільмографії загалом близько двох десятків проєктів.

Зазвичай у серіалі Гюльшах грала злу та підступну служницю Махідевран, тому цей кадр із її усмішкою - мало не унікальний

Щодо особистого життя, то Ніхан кілька років була одружена з Муратом Шентюрком і в них спільна дитина — дівчинка. Однак у березні 2022 року пара розлучилася.

Ніхан Бююкаач з сім'єю

Фільмографія Ніхан Бююкаач

2022 — Мій брат

2022 — Незважаючи ні на що

2022 — Ім'я кохання

2021 — Казка на острові

2020-2021 — Зателефонуйте моєму агенту

2021 — Я так довго чекав на тебе

2019-2020 — Мафія не може правити світом

2019 — Потаємне

Серіал "Потаємне" з Ніхан Бююкаач (2019)

2018 — Близнюки Мемо-Джан

2018 — Досить однієї надії

2016-2017 — Відважний і красуня

2016 — Шифр Ходжі — 2

2016 — Королева ночі

2014 — Справи сердечні

2010 — Між небом і землею

Як змінилася актриса після "Величного століття"

По завершенню зйомок "Величного століття" Ніхан Бююкаач почала помітно змінюватися. Як зауважують її фанати, зірка вдалася до пластичної хірургії та різних косметичних процедур, захопившись цим не на жарт. Шанувальники помітили зокрема зміну форми губ та обличчя Ніхан і запідозрили її у використанні філерів. Оскільки акторка постійно веде свою сторінку в інстаграмі, ці зміни у її зовнішності очевидні, проте сама Ніхан пластики офіційно не підтверджує.

Раніше ми розповідали і показували, як за багато років змінився красунчик Малкочоглу Балі-бей з "Величного століття". Його, між іншим, називають найгарнішим чоловіком у турецькому кіно.