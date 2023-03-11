Як виглядає зараз Валіде Султан із "Величного століття": важко повірити, що їй вже давно за 70 (фото)

Головна жінка султанського гарему досі має чудовий вигляд і важко повірити, скільки їй насправді

Турецький серіал "Величне століття" бачили тисячі людей по всьому світу. Протягом чотирьох сезонів глядачі познайомилися з десятками акторів, більшість з яких запам’яталися з першого кадру. Тим паче, якщо йдеться про членів правлячої династії, як от головних султанш або ж, власне, Султана Сулеймана.

Не менш яскравою була і матір Сулеймана — Айше Хафса Султан, більш відома як Валіде Султан. Її роль зіграла відома турецька акторка та модель Небахат Чехре, якій 15 березня виповниться 79 років. "Телеграф" вирішив показати, як виглядає зараз зірка серіалу, а також розповісти, чим вона займається і де ще її можна зустріти.

Небахат Черхе — Валіде з серіалу "Величне століття"

Небахат Черхе в серіалі та зараз

Акторка виросла у простій сім’ї, була досить сором’язливою дитиною, проте вже у 15 років завоювала титул "Міс Туреччина". Юну красуню помітили і почали пропонувати їй численні модельні контракти. Далі були пропозиції зніматися у кіно, які зацікавили юну красуню. Успішно пройшовши кінопроби, вона знялася в своєму першому фільмі, за яким у той же рік пішли ще 7 картин. Настільки яскравий дебют не залишився непоміченим і вона й надалі знімалася у кількох фільмах на рік.

Майже зникла з екранів молода актриса у 70-х — після того, як вийшла заміж і вирішила присвятити себе сім’ї та музичній кар’єрі (вона також співає). За багато років Небахат Чехре з’явилася лише у кількох стрічках. Цілком повернулася до попереднього життя акторка лише у 2000-х. Першим після повернення проєктом став фільм із символічною назвою "Нове життя" (2001). Кількість фільмів за її участі останнім часом суттєво знизилася, але загалом у її фільмографії — більш як 70 картин. Одна із них — відомий турецький телесеріал "Корольок — пташка співоча".

Фільмографія Небахат Чехре (неповна)

2018 — Ворог у моєму домі

2015 — Кривавий січень

2014 — Брудні гроші та кохання

2013 — Кохання

2008-2010 — Заборонене кохання

2006 — Минулої ночі я бачив сон

2006 — Розбиті серця

2004-2006 — Червнева ніч

2004 — Сувенір

2003 — Тиран

2003 — Сміх

2002 — Підсніжник

1986 — Сонячні плями

1969 — Янголи з брудними обличчями

1969 — Зорро проти Фантома; Чорний батіг Зорро; Зорро: Вершник у масці; Помста Зорро

Інші цікаві факти про акторку

Двічі розлучена. Зріст — 170 см. За знаком Зодіаку — Риби.

Акторці часто закидають користування послугами пластичних хірургів. Мовляв, не можна виглядати ТАК у свої роки. Проте Небахат Чехре неодноразово наголошувала, що всіляко намагається уникати медичних установ будь-якого типу і клінік краси, зокрема, адже панічно боїться болю та уколів. Єдине, що вона робила зі своєю зовнішністю, то це зверталася до косметологів-естетистів, які успішно провели корекцію зморшок навколо губ акторки та прибрали пігментні плями. "І більше нічого такого навіть і не думала робити", — заявила вона в одному з інтерв'ю турецьким ЗМІ.

Кадр з серіалу "Величне століття"

Раніше ми розповідали і показували, як змінився красунчик Малкочоглу Балі-бей з "Величного століття" за багато років. Виявляється, він — відомий скандаліст і нарцис. Як і його дружина — колега по знімальному майданчику, яку теж часто звинувачують у зірковій хворобі.