Как выглядит сейчас Валиде Султан из "Великолепного века": трудно поверить, что ей уже давно за 70 (фото)

Главная женщина султанского гарема до сих пор прекрасно выглядит и трудно поверить, сколько ей на самом деле

Турецкий сериал "Великолепный век" видели тысячи людей по всему миру. В течение четырех сезонов зрители познакомились с десятками актеров, большинство из которых запомнились с первого кадра. Тем более, если речь идет о членах правящей династии, таких как главные султанши или, собственно, Султан Сулейман.

Не менее яркой была и мать Сулеймана – Айше Хафса Султан, более известная как Валиде Султан. Ее роль сыграла известная турецкая актриса и модель Небахат Чехре, которой 15 марта исполнится 79 лет. "Телеграф" решил показать, как выглядит сейчас звезда сериала, а также рассказать, чем она занимается и где еще ее можно встретить.

Небахат Черхе — Валиде из сериала "Великолепный век"

Небахат Черхе в сериале и сейчас

Актриса выросла в простой семье, была довольно застенчивым ребенком, однако уже в 15 лет завоевала титул "Мисс Турция". Юную красавицу заметили и начали предлагать ей многочисленные модельные контракты. Далее были предложения сниматься в кино, которые заинтересовали юную красавицу. Успешно пройдя кинопробы, она снялась в своем первом фильме, за которым в тот же год последовали еще 7 картин. Столь яркий дебют не остался незамеченным и она и в дальнейшем снималась в нескольких фильмах в год.

Почти исчезла с экранов молодая актриса в 70-х, после того как вышла замуж и решила посвятить себя семье и музыкальной карьере (она также поет). За многие годы Небахат Чехре появилась только в нескольких фильмах. Полностью вернулась к предыдущей жизни актриса только в 2000-х. Первым по возвращении проектом стал фильм с символическим названием "Новая жизнь" (2001). Количество фильмов с ее участием в последнее время существенно снизилось, но в общей сложности в ее фильмографии — более 70 картин. Одна из них — известный турецкий телесериал "Королек — певчая птичка".

Фильмография Небахат Чехре (неполная)

2018 — Враг в моем доме

2015 — Кровавый январь

2014 — Грязные деньги и любовь

2013 — Любовь

2008-2010 — Запретная любовь

2006 — Прошлой ночью я видел сон

2006 — Разбитые сердца

2004-2006 — Июньская ночь

2004 — Сувенир

2003 — Тиран

2003 — Смех

2002 — Подснежник

1986 — Солнечные пятна

1969 — Ангелы с грязными лицами

1969 — Зорро против Фантома; Черный кнут Зорро; Зорро: Всадник в маске; Месть Зорро

Другие интересные факты об актрисе

Дважды разведена. Рост – 170 см. По знаку Зодиака – Рыбы.

Актрису часто упрекают в пользовании услугами пластических хирургов. Мол, нельзя выглядеть ТАК в свои годы. Однако Небахат Чехре неоднократно подчеркивала, что всячески старается избегать медицинских учреждений любого типа и клиник красоты, в частности, ведь панически боится боли и уколов. Единственное, что она делала со своей внешностью, так это обращалась к косметологам-эстетистам, которые успешно провели коррекцию морщин вокруг губ актрисы и убрали пигментные пятна. "И больше ничего такого даже и не думала делать", — заявила она в одном из интервью турецким СМИ.

Кадр из сериала "Великий век"

Раньше мы рассказывали и показывали, как изменился красавчик Малкочеглу Бали-бей из "Великолепного века" за многие годы. Оказывается, он известный скандалист и нарцисс. Как и его жена – коллега по съемочной площадке, которую тоже часто обвиняют в звездной болезни.