Как выглядит сейчас Валиде Султан из "Великолепного века": трудно поверить, что ей уже давно за 70 (фото)
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Главная женщина султанского гарема до сих пор прекрасно выглядит и трудно поверить, сколько ей на самом деле
Турецкий сериал "Великолепный век" видели тысячи людей по всему миру. В течение четырех сезонов зрители познакомились с десятками актеров, большинство из которых запомнились с первого кадра. Тем более, если речь идет о членах правящей династии, таких как главные султанши или, собственно, Султан Сулейман.
Не менее яркой была и мать Сулеймана – Айше Хафса Султан, более известная как Валиде Султан. Ее роль сыграла известная турецкая актриса и модель Небахат Чехре, которой 15 марта исполнится 79 лет. "Телеграф" решил показать, как выглядит сейчас звезда сериала, а также рассказать, чем она занимается и где еще ее можно встретить.
Небахат Черхе — Валиде из сериала "Великолепный век"
Актриса выросла в простой семье, была довольно застенчивым ребенком, однако уже в 15 лет завоевала титул "Мисс Турция". Юную красавицу заметили и начали предлагать ей многочисленные модельные контракты. Далее были предложения сниматься в кино, которые заинтересовали юную красавицу. Успешно пройдя кинопробы, она снялась в своем первом фильме, за которым в тот же год последовали еще 7 картин. Столь яркий дебют не остался незамеченным и она и в дальнейшем снималась в нескольких фильмах в год.
Почти исчезла с экранов молодая актриса в 70-х, после того как вышла замуж и решила посвятить себя семье и музыкальной карьере (она также поет). За многие годы Небахат Чехре появилась только в нескольких фильмах. Полностью вернулась к предыдущей жизни актриса только в 2000-х. Первым по возвращении проектом стал фильм с символическим названием "Новая жизнь" (2001). Количество фильмов с ее участием в последнее время существенно снизилось, но в общей сложности в ее фильмографии — более 70 картин. Одна из них — известный турецкий телесериал "Королек — певчая птичка".
Фильмография Небахат Чехре (неполная)
- 2018 — Враг в моем доме
- 2015 — Кровавый январь
- 2014 — Грязные деньги и любовь
- 2013 — Любовь
- 2008-2010 — Запретная любовь
- 2006 — Прошлой ночью я видел сон
- 2006 — Разбитые сердца
- 2004-2006 — Июньская ночь
- 2004 — Сувенир
- 2003 — Тиран
- 2003 — Смех
- 2002 — Подснежник
- 1986 — Солнечные пятна
- 1969 — Ангелы с грязными лицами
- 1969 — Зорро против Фантома; Черный кнут Зорро; Зорро: Всадник в маске; Месть Зорро
Другие интересные факты об актрисе
Дважды разведена. Рост – 170 см. По знаку Зодиака – Рыбы.
Актрису часто упрекают в пользовании услугами пластических хирургов. Мол, нельзя выглядеть ТАК в свои годы. Однако Небахат Чехре неоднократно подчеркивала, что всячески старается избегать медицинских учреждений любого типа и клиник красоты, в частности, ведь панически боится боли и уколов. Единственное, что она делала со своей внешностью, так это обращалась к косметологам-эстетистам, которые успешно провели коррекцию морщин вокруг губ актрисы и убрали пигментные пятна. "И больше ничего такого даже и не думала делать", — заявила она в одном из интервью турецким СМИ.
Раньше мы рассказывали и показывали, как изменился красавчик Малкочеглу Бали-бей из "Великолепного века" за многие годы. Оказывается, он известный скандалист и нарцисс. Как и его жена – коллега по съемочной площадке, которую тоже часто обвиняют в звездной болезни.