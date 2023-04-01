В житті вона у сотні разів гарніша: як виглядає насправді Міхрімах Султан з "Величного століття" (фото, відео)
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Акторці від природи пощастило з яскравою зовнішністю і роки її тільки прикрашають
Знаменитий турецький серіал "Величне століття" свого часу прикував до екранів тисячі глядачів по всьому світу. Історична драма, для зйомок якої запросили низку відомих акторів і пошили близько 200 костюмів, залишила слід у серцях фанатів, тож тепер — навіть через багато років — їм цікаво дізнаватися, як виглядають в житті їхні улюблені герої. Раніше ми показували Валіде Султан та справжнього Сюмбюля-агу.
Сьогодні ж "Телеграф" пропонує подивитися, як за останні роки змінилася найулюбленіша донька Султана Сулеймана та Хюррем Султан — Міхрімах. Її роль зіграла турецька акторка Пелін Карахан, якій на сьогодні вже виповнилося 38 років. Виявляється, у житті вона ще прекрасніша, ніж на екрані!
Пелін Карахан — та сама Міхрімах Султан
Вона не тільки акторка, а й телеведуча. Загалом її кар’єра починалася зі зйомок у рекламі. Переважно це були ролики з популяризації шоколаду Nestle, Coca-Cola та шампунів, також вона рекламувала клуб для гольфу та багато іншого.
Свою першу роль Пелін Карахан отримала у серіалі "Мрійники" (2007-2011). Далі був серіал "Сяйво метелика" (2012) і в тому ж році почалися її зйомки у "Величному столітті". Саме цей проєкт приніс актрисі світову славу. Загалом її персонаж з’являвся у 128 серіях, але спершу це була інша акторка (юну красуню грала Меліс Мутлуч), проте основну частину екранного часу забрала таки Пелін.
Після цього вона взяла участь у ще декількох проєктах, проте вони виявилися не особливо популярними. З 2015 по 2016 Пелін грала роль Айлін Харманлі у серіалі "Досить". З найновіших її робіт — "Одного разу на Кіпрі" (2021-2022) та запланований на 2023 рік фільм "Повір мені".
Особисте життя Пелін Карахан
Двічі одружена, виховує двох дітей. Першим її чоловіком був тренер із фітнесу та пілатесу Ердінч Бекіроглу. Весілля пройшло в Іспанії, однак союз протримався недовго — вже в листопаді 2013 року пара розлучилася, пробувши в офіційному шлюбі всього 2 роки.
Наступим її обранцем став бізнесмен Бедрі Гюнтай. Роман почався у 2014-му і вже у травні того ж року пара розписалася, а наприкінці червня зіграла весілля у палаці Адиле-султан (колишня султанська резиденція). У грудні Пелін народила першу дитину — хлопчика назвали Алі Демір, а в березні 2017 року у сім’ї з’явився другий малюк — Джан Еюп.
У свої 38 актриса виглядає просто чудово. У неї від природи дуже яскрава зовнішність: світлий відтінок волосся (медовий блонд) та широкі густі темні брови. Дехто з шанувальників вважає, що вона зробила пластику, підрівнявши собі вилиці та підкоригувавши губи, але чи дійсно це так — сказати важко.
Раніше ми показували, як змінився красунчик Малкочоглу Балі-бей за багато років. Свого часу перша любов Міхрімах Султан запровадив у Туреччині моду на вуса, як у Балі-бея. Цікаво, що в житті він не дуже приязний і часто наривається на конфлікти через свій тяжкий характер.