В житті вона у сотні разів гарніша: як виглядає насправді Міхрімах Султан з "Величного століття" (фото, відео)

Акторці від природи пощастило з яскравою зовнішністю і роки її тільки прикрашають

Знаменитий турецький серіал "Величне століття" свого часу прикував до екранів тисячі глядачів по всьому світу. Історична драма, для зйомок якої запросили низку відомих акторів і пошили близько 200 костюмів, залишила слід у серцях фанатів, тож тепер — навіть через багато років — їм цікаво дізнаватися, як виглядають в житті їхні улюблені герої. Раніше ми показували Валіде Султан та справжнього Сюмбюля-агу.

Сьогодні ж "Телеграф" пропонує подивитися, як за останні роки змінилася найулюбленіша донька Султана Сулеймана та Хюррем Султан — Міхрімах. Її роль зіграла турецька акторка Пелін Карахан, якій на сьогодні вже виповнилося 38 років. Виявляється, у житті вона ще прекрасніша, ніж на екрані!

Пелін Карахан — та сама Міхрімах Султан

Пелін Карахан у ролі Міхрімах Султан та в реальності

Вона не тільки акторка, а й телеведуча. Загалом її кар’єра починалася зі зйомок у рекламі. Переважно це були ролики з популяризації шоколаду Nestle, Coca-Cola та шампунів, також вона рекламувала клуб для гольфу та багато іншого.

Свою першу роль Пелін Карахан отримала у серіалі "Мрійники" (2007-2011). Далі був серіал "Сяйво метелика" (2012) і в тому ж році почалися її зйомки у "Величному столітті". Саме цей проєкт приніс актрисі світову славу. Загалом її персонаж з’являвся у 128 серіях, але спершу це була інша акторка (юну красуню грала Меліс Мутлуч), проте основну частину екранного часу забрала таки Пелін.

Султанські наряди їй дуже личили

Актриса має непересічну зовнішність, тому стала однією з найбільш впізнаваних героїв картини

Після цього вона взяла участь у ще декількох проєктах, проте вони виявилися не особливо популярними. З 2015 по 2016 Пелін грала роль Айлін Харманлі у серіалі "Досить". З найновіших її робіт — "Одного разу на Кіпрі" (2021-2022) та запланований на 2023 рік фільм "Повір мені".

Особисте життя Пелін Карахан

Двічі одружена, виховує двох дітей. Першим її чоловіком був тренер із фітнесу та пілатесу Ердінч Бекіроглу. Весілля пройшло в Іспанії, однак союз протримався недовго — вже в листопаді 2013 року пара розлучилася, пробувши в офіційному шлюбі всього 2 роки.

Наступим її обранцем став бізнесмен Бедрі Гюнтай. Роман почався у 2014-му і вже у травні того ж року пара розписалася, а наприкінці червня зіграла весілля у палаці Адиле-султан (колишня султанська резиденція). У грудні Пелін народила першу дитину — хлопчика назвали Алі Демір, а в березні 2017 року у сім’ї з’явився другий малюк — Джан Еюп.

У свої 38 актриса виглядає просто чудово. У неї від природи дуже яскрава зовнішність: світлий відтінок волосся (медовий блонд) та широкі густі темні брови. Дехто з шанувальників вважає, що вона зробила пластику, підрівнявши собі вилиці та підкоригувавши губи, але чи дійсно це так — сказати важко.

Раніше ми показували, як змінився красунчик Малкочоглу Балі-бей за багато років. Свого часу перша любов Міхрімах Султан запровадив у Туреччині моду на вуса, як у Балі-бея. Цікаво, що в житті він не дуже приязний і часто наривається на конфлікти через свій тяжкий характер.