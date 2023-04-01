В жизни она в сотни раз красивее: как выглядит на самом деле Михримах Султан из "Великолепного века" (фото, видео)
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Актрисе от природы повезло с яркой внешностью и годы ее только украшают
Знаменитый турецкий сериал "Великолепный век" в свое время приковал к экранам тысячи зрителей по всему миру. Историческая драма, для съемок которой пригласили ряд известных актеров и сшили около 200 костюмов, оставила след в сердцах фанатов, поэтому теперь — даже много лет спустя — им интересно узнавать, как выглядят в жизни их любимые герои. Раньше мы показывали Валиде Султан и настоящего Сюмбюля-Агу.
Сегодня же "Телеграф" предлагает посмотреть, как за последние годы изменилась любимая дочь Султана Сулеймана и Хюррем Султан — Михримах. Ее роль сыграла турецкая актриса Пелин Карахан, которой на сегодня уже исполнилось 38 лет. Оказывается, в жизни она еще прекраснее, чем на экране!
Пелин Карахан — та самая Михримах Султан
Она не только актриса, но и телеведущая. В целом ее карьера начиналась со съемок в рекламе. Преимущественно это были ролики по популяризации шоколада Nestle, Coca-Cola и шампуней, также она рекламировала клуб для гольфа и многое другое.
Свою первую роль Пелин Карахан получила в сериале "Мечтатели" (2007-2011). Далее последовал сериал "Сияние бабочки" (2012) и в том же году начались ее съемки в "Великолепном веке". Именно этот проект принес актрисе мировую славу. В общей сложности ее персонаж появлялся в 128 сериях, но сначала это была другая актриса (юную красавицу играла Мелис Мутлуч), однако основную часть экранного времени забрала Пелин.
После этого она приняла участие в еще нескольких проектах, однако они оказались не особенно популярны. С 2015 по 2016 Пелин играла роль Айлин Харманли в сериале "Довольно". Из новейших ее работ — "Однажды на Кипре" (2021-2022) и запланированный на 2023 год фильм "Поверь мне".
Личная жизнь Пелин Карахан
Дважды замужем, воспитывает двоих детей. Первым ее мужем был тренер по фитнесу и пилатесу Эрдинч Бекироглу. Свадьба прошла в Испании, однако союз продержался недолго – уже в ноябре 2013 года пара развелась, пробыв в официальном браке всего 2 года.
Следующим ее избранником стал бизнесмен Бедри Гюнтай. Роман начался в 2014 и уже в мае того же года пара расписалась, а в конце июня сыграла свадьбу во дворце Адыле-султан (бывшая султанская резиденция). В декабре Пелин родила первого ребенка – мальчика назвали Али Демир, а в марте 2017 года в семье появился второй малыш – Джан Эюп.
В свои 38 актриса смотрится просто великолепно. У нее от природы очень яркая внешность: светлый оттенок волос (медовый блонд) и широкие густые темные брови. Некоторые поклонники считают, что она сделала пластику, подровняя себе скулы и подкорректировав губы, но действительно ли это так — сказать трудно.
Раньше мы показывали, как изменился красавчик Малкочеглу Бали-бей за многие годы. В свое время первая любовь Михримах Султан ввел в Турции моду на усы, как у Бали-бея. Интересно, что в жизни он не очень дружелюбен и часто нарывается на конфликты из-за своего тяжелого характера.