В жизни она в сотни раз красивее: как выглядит на самом деле Михримах Султан из "Великолепного века" (фото, видео)

Актрисе от природы повезло с яркой внешностью и годы ее только украшают

Знаменитый турецкий сериал "Великолепный век" в свое время приковал к экранам тысячи зрителей по всему миру. Историческая драма, для съемок которой пригласили ряд известных актеров и сшили около 200 костюмов, оставила след в сердцах фанатов, поэтому теперь — даже много лет спустя — им интересно узнавать, как выглядят в жизни их любимые герои. Раньше мы показывали Валиде Султан и настоящего Сюмбюля-Агу.

Сегодня же "Телеграф" предлагает посмотреть, как за последние годы изменилась любимая дочь Султана Сулеймана и Хюррем Султан — Михримах. Ее роль сыграла турецкая актриса Пелин Карахан, которой на сегодня уже исполнилось 38 лет. Оказывается, в жизни она еще прекраснее, чем на экране!

Пелин Карахан — та самая Михримах Султан

Пелин Карахан в роли Михримах Султан и в реальности

Она не только актриса, но и телеведущая. В целом ее карьера начиналась со съемок в рекламе. Преимущественно это были ролики по популяризации шоколада Nestle, Coca-Cola и шампуней, также она рекламировала клуб для гольфа и многое другое.

Свою первую роль Пелин Карахан получила в сериале "Мечтатели" (2007-2011). Далее последовал сериал "Сияние бабочки" (2012) и в том же году начались ее съемки в "Великолепном веке". Именно этот проект принес актрисе мировую славу. В общей сложности ее персонаж появлялся в 128 сериях, но сначала это была другая актриса (юную красавицу играла Мелис Мутлуч), однако основную часть экранного времени забрала Пелин.

Султанские наряды ей очень подходили

Актриса имеет незаурядную внешность, поэтому стала одной из самых узнаваемых героев картины

После этого она приняла участие в еще нескольких проектах, однако они оказались не особенно популярны. С 2015 по 2016 Пелин играла роль Айлин Харманли в сериале "Довольно". Из новейших ее работ — "Однажды на Кипре" (2021-2022) и запланированный на 2023 год фильм "Поверь мне".

Личная жизнь Пелин Карахан

Дважды замужем, воспитывает двоих детей. Первым ее мужем был тренер по фитнесу и пилатесу Эрдинч Бекироглу. Свадьба прошла в Испании, однако союз продержался недолго – уже в ноябре 2013 года пара развелась, пробыв в официальном браке всего 2 года.

Следующим ее избранником стал бизнесмен Бедри Гюнтай. Роман начался в 2014 и уже в мае того же года пара расписалась, а в конце июня сыграла свадьбу во дворце Адыле-султан (бывшая султанская резиденция). В декабре Пелин родила первого ребенка – мальчика назвали Али Демир, а в марте 2017 года в семье появился второй малыш – Джан Эюп.

В свои 38 актриса смотрится просто великолепно. У нее от природы очень яркая внешность: светлый оттенок волос (медовый блонд) и широкие густые темные брови. Некоторые поклонники считают, что она сделала пластику, подровняя себе скулы и подкорректировав губы, но действительно ли это так — сказать трудно.

Раньше мы показывали, как изменился красавчик Малкочеглу Бали-бей за многие годы. В свое время первая любовь Михримах Султан ввел в Турции моду на усы, как у Бали-бея. Интересно, что в жизни он не очень дружелюбен и часто нарывается на конфликты из-за своего тяжелого характера.