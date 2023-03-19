Вы его не узнаете: как выглядит в жизни главный евнух султанского гарема Сюмбюль-ага (фото)

Актер, сыгравший эту роль, очень изменился за последние годы, кардинально пересмотрев свой имидж

Популярный турецкий сериал "Великолепный век", выходивший на протяжении 2011-2014 годов, покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. Украина исключением не стала, поэтому о Султане Сулеймане, рыжеволосой красавице Хюррем и других султаншах из дворца Топкапы слышали чуть ли не все. Эта историческая драма сделала известным многих актеров, причем не только тех, кто исполнял главные роли. Удачно засветились, например, сестры Сулеймана, появлявшиеся далеко не во всех сериях — султанши Бейхан, Фатьма и Шах-и-Хубан. Однако самыми знаменитыми, конечно же, стали актеры, герои которых появлялись на экране на протяжении всех 4 сезонов.

Одним из таких стал главный евнух султанского гарема Сюмбюль-ага. Он был старшим слугой, должность которого в реальности звучала как "кизляр-ага" (это название в сериале не упоминается). Похищенный еще ребенком раб, с годами, проведенными в гареме, завоевывал все больше уважения и авторитета. Именно он тесно общался с султаном и наложницами, ведь его задачей было следить за порядком в гареме и держать под контролем остальных евнухов. Этого веселого и хитрого слугу, годами верой и правдой служившего Хюррем, сыграл турецкий актер Селим Байрактар. Сколько ему сейчас лет, как он выглядит и чем занимается, решил узнать и рассказать вам "Телеграф". Также мы расскажем, какие еще картины с ним можно посмотреть.

Селим Байрактор – тот самый Сюмбюль-ага

Селим Байрактор – в сериале и в жизни

На сегодня ему 47 лет и он — турецкий актер иракского происхождения, наиболее известный благодаря ролям евнуха Сюмбюля-аги в сериале "Великолепный век" и Чандарлы Халила-паши в минисериале от Netflix "Восхождение Османской империи".

В Турцию Селим попал совсем юным — после того, как его решили завербовать в службу в армии еще во время учебы в школе. Семья актера незаконно переправила его в другую страну, чтобы спасти. Это был 1987 год. Сначала юноша поселился в Эскишехире, а затем в Анталии, где получил среднее образование. Далее последовал театральный факультет в консерватории и работа в театре.

На телеэкранах он впервые появился в 2006 году (на тот момент актеру был 31 год) — в сериале "Мост". Сразу после этого его карьера пошла вверх и Селим Байрактар начал участвовать во все новых и новых проектах – практически каждый год выходил новый фильм или сериал с ним. Безумно популярным проектом стал сериал "Великолепный век", где актер появлялся в роли Сюмбюля-аги на протяжении всех четырех сезонов.

В течение всех четырех сезонов Сюмбюль-ага был верным помощником и фактически правой рукой Хюррем

Фильмография Селима Байрактора

2009 — Если бы я стал облаком

2009 — Шаг в темноту

2013 — Романтическая комедия 2: Прощание с холостяцкой жизнью

2013-2014 — Галип Дервиш

2015 — Любовь похожа на тебя

2015 — Красный

2016 — Королева ночи

2017 — Между

2017 — Венера

2017 — Джингез Реджаи

2017 — Появляющийся мужчина

2017 — Перст визиря

2017 — Красный Стамбул

2017 — Звезда пастуха

2017-2018 — Маленькие преступления

2018 — Наследники

2019 — Дорогие друзья

2019 — Любовь заставит плакать

2020 — Восхождение Османской империи

2020 — Дикие штучки

2020-2021 — Изумрудный феникс

2021 — Афифе

2021 — Легенда

2022 — Игра в ограбление: Большой куш

2022 — Песня сердца

Другие интересные факты об актере Селиме Байрактаре и его личной жизни

Он владеет турецким, османским, курдским, арабским и английским языками.

Знак Зодиака — Близнецы (17 июня 1975 г.р.)

В начале лета 2023 года у него запланированная свадьба — уже вторая в его жизни. Первый брак с Бихер Байрактар продержался 14 лет (с 2005 по 2019), о причинах расставания пара решила не рассказывать. Вскоре после развода актер начал все чаще появляться в компании коллеги по съемочной площадке Эмель Каракос (38 лет). Они познакомились во время съемок сериала "Восхождение Османской империи", а уже в октябре 2022 стало известно, что Селим сделал своей любимой предложение.

Актер увлекается серфингом и любит путешествовать.

Имеет красивого серого кота, которого иногда показывает в своем инстаграме.

В детстве занимался гимнастикой, а в начале карьеры работал клоуном в цирке и много путешествовал с гастролями по другим странам.

После роли Сюмбюля-аги его воспринимали только в таком образе, поэтому актер решил начать играть более агрессивные роли и даже изменил имидж, отрастив себе шикарную бороду.

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