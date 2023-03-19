Ви його не впізнаєте: як виглядає в житті головний євнух султанського гарему Сюмбюль-ага (фото)

Актор, який зіграв цю роль, дуже змінився за останні роки, кардинально переглянувши свій імідж

Популярний турецький серіал "Величне століття", який виходив протягом 2011-2014 років, підкорив серця мільйонів глядачів по всьому світу. Україна виключенням не стала, тому про Султана Сулеймана, рудоволосу красуню Хюррем та інших султанш із палацу Топкапи чули чи не всі. Ця історична драма зробила відомими багатьох акторів, причому не лише тих, хто виконував головні ролі. Вдало засвітилися, наприклад, сестри Сулеймана, які з’являлися далеко не у всіх серіях — султанші Бейхан, Фатьма та Шах-і-Хубан. Однак найзнаменитішими, звісно ж, стали ті актори, герої яких з’являлися на екрані протягом усіх 4 сезонів.

Одним із таких став головний євнух султанського гарему Сюмбюль-ага. Він був старшим слугою, посада якого в реальності звучала як "кизляр-ага" (ця назва у серіалі не згадується). Викрадений ще дитиною, раб із роками, проведеними у гаремі, завойовував усе більше поваги та авторитету. Саме він найтісніше спілкувався з султаном та наложницями, адже його завданням було стежити за порядком у гаремі й тримати під контролем решту євнухів. Цього веселого й хитрого слугу, який роками вірою й правдою служив Хюррем, зіграв турецький актор Селім Байрактар. Скільки йому зараз років, як він виглядає та чим займається, вирішив дізнатися та розповісти вам "Телеграф". Також ми розкажемо, які ще картини із ним можна подивитися.

Селім Байрактар — той самий Сюмбюль-ага

Селім Байрактар - у серіалі та в житті

На сьогодні йому 47 років і він — турецький актор іракського походження, найвідоміший завдяки ролям євнуха Сюмбюля-аги в серіалі "Величне століття" та Чандарли Халіла-паші у мінісеріалі від Netflix "Сходження Османської імперії".

До Туреччини Селім потрапив зовсім юним — після того, як його вирішили завербувати до служби в армії ще під час навчання у школі. Сім’я актора незаконно переправила його до іншої країни, щоб врятувати. Це був 1987 рік. Спершу юнак оселився в Ескішехірі, а потім в Анталії, де здобув середню освіту. Далі був театральний факультет у консерваторії та робота в театрі.

На телеекранах він вперше з’явився у 2006 році (на той момент актору був 31 рік) — у серіалі "Міст". Відразу після цього його кар’єра пішла вгору і Селім Байрактар почав брати участь у все нових і нових проєктах — практично щороку виходив новий фільм або серіал із ним. Шалено популярним проєктом став серіал "Величне століття", де актор з’являвся у ролі Сюмбюля-аги протягом усіх чотирьох сезонів.

Протягом усіх чотирьох сезонів Сюмбюль-ага був вірним помічником і фактично правою рукою Хюррем

Фільмографія Селіма Байрактара

2009 — Якби я став хмарою

2009 — Крок у темноту

2013 — Романтична комедія 2: Прощання з холостяцьким життям

2013-2014 — Галіп Дервіш

2015 — Кохання схоже на тебе

2015 — Червоний

2016 — Королева ночі

2017 — Між

2017 — Венера

2017 — Джінґез Реджаї

2017 — Чоловік, який з'являється

2017 — Перст візиря

2017 — Червоний Стамбул

2017 — Зірка пастуха

2017-2018 — Маленькі злочини

2018 — Спадкоємці

2019 — Дорогі друзі

2019 — Кохання змусить плакати

2020 — Сходження Османської імперії

2020 — Дикі штучки

2020-2021 — Смарагдовий фенікс

2021 — Афіфе

2021 — Легенда

2022 — Гра у пограбування: Великий куш

2022 — Пісня серця

Інші цікаві факти про актора Селіма Байрактара та його особисте життя

Він володіє турецькою, османською, курдською, арабською та англійською мовами.

Знак Зодіаку — Близнюки (17 червня 1975 р.н.)

На початку літа 2023 року у нього заплановане весілля — вже друге у його житті. Перший шлюб із Біхер Байрактар протримався 14 років (з 2005 до 2019), про причини розставання пара вирішила не розповідати. Вже незабаром після розлучення актор почав усе частіше з'являтися в компанії колеги по знімальному майданчику Емель Каракос (38 років). Вони познайомилися під час зйомок серіалу "Сходження Османської імперії", а вже у жовтні 2022 року стало відомо, що Селім зробив своїй коханій пропозицію.

Актор захоплюється серфінгом і любить подорожувати.

Має красивого сірого кота, якого часом показує у своєму інстаграмі.

У дитинстві займався гімнастикою, а на початку кар’єри працював клоуном у цирку й багато подорожував із гастролями по інших країнах.

Після ролі Сюмбюля-аги його сприймали тільки у такому образі, тому актор вирішив грати більш брутальні ролі й навіть змінив імідж, відростивши собі шикарну бороду.

Раніше ми показували, що Мело з серіалу "Постукай в мої двері" спеціально набрала зайві кілограми для ролі. Зараз актрису просто не впізнати — вона наче перевтілилась в іншу людину.