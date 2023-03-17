Как выглядит в жизни Нигяр Калфа из "Великолепного века" (фото)

Турецкой актрисе, сыгравшей эту роль, уже 41 год и она продолжает появляться на экранах

Турецкий сериал "Великолепный век" в свое время стал очень популярным в Украине — буквально одной из самых известных картин в жанре исторической драмы. Поблагодарить за это стоит и создателей сериала, и актеров, прекрасно справившихся со своими ролями. Чего стоят только старания Халита Эргенча, который в течение нескольких лет играл Султана Сулеймана, и Небахат Чехре, исполнившей роль его властной матери и правительницы гарема — Валиде Султан.

Однако не менее интересными были и другие персонажи, в частности, слуги гарема. Одной из тех, кто запомнился зрителям больше всего, стала Нигяр Калфа — сначала верная соратница и помощница Хюррем Султан, а позже — ее страшный и подлый враг. Эту роль в популярном турецком сериале сыграла Филиз Ахмет. Сегодня мы решили показать вам, как она выглядит в жизни и немного о ней рассказать.

Филиз Ахмет – актриса, сыгравшая Нигяр Калфу

Филиз Ахмет в сериале и жизни

Турецкая актриса кино и театра, наиболее известная именно благодаря роли Нигяр Калфы в сериале "Великолепный век". Сейчас ей 41 год. В основном играет в театре (более двух десятков ролей), но снимается также в фильмах и сериалах.

Интересно, что Филиз – настоящий полиглот. С детства она знает албанский, турецкий и македонский, которые она называет равноценно родными. Также актриса изучила английский, шведский, сербский и болгарский. Обладательница нескольких актерских наград, присвоенных ей в Турции.

Фильмография актрисы

В сериале "Великолепный век" сыграла хитрую, но добрую калфу, которая сначала помогала Хюррем Султан обрести власть в гареме, а позже влюбилась в Ибрагима Пашу и после его смерти стала шпионкой сестер Султана, которые плели интриги против рыжеволосой красавицы. Появлялась в сериале с 1 по 100 серию (три сезона).

2003 — Искушение

2007-2009 — Прощай, Румелия

2008 — Любовное затмение

2009 — Балканская свадьба

2014 — Женское дело: ограбление банка

2014 — Зеркало моей души

2016 — Песня жизни

2016 — Бесконечная любовь

2019 — Нажива

2022-2023 — Балканская колыбельная

Раньше мы показывали, как выглядят в жизни топовые турецкие актеры. Среди них всем известный Серкан Болат (его сыграл Керем Бюрсин), а также шехзаде Мехмед из того же "Великолепного века" (Гюрбей Илери) и "Брэд Питт из Турции" — актер Киванч Татлитуг.