Як виглядає в житті Нігяр Калфа із "Величного століття" (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3366
Турецькій акторці, яка зіграла цю роль, вже 41 рік і вона продовжує з’являтися на екранах
Турецький серіал "Величне століття" свого часу став надзвичайно популярним в Україні — буквально одним із найвідоміших картин у жанрі історичної драми. Подякувати за це варто і творцям серіалу, і акторам, які прекрасно впоралися зі своїми ролями. Чого варті лишень старання Халіта Ергенча, який протягом кількох років грав Султана Сулеймана, та Небахат Чехре, яка виконала роль його владної матері і правительки гарему — Валіде Султан.
Однак не менш цікавими були й інші персонажі, зокрема, слуги гарему. Однією з тих, хто запам’ятався глядачам найбільше, стала Нігяр Калфа — спершу вірна соратниця та помічниця Хюррем Султан, а пізніше — її страшний та підлий ворог. Цю роль у популярному турецькому серіалі виконала Філіз Ахмет. Сьогодні ми вирішили показати вам, як вона виглядає в житті і трохи про неї розповісти.
Філіз Ахмет — актриса, що зіграла Нігяр Калфу
Турецька акторка кіно й театру, найбільш відома саме завдяки ролі Нігяр Калфи у серіалі "Величне століття". Зараз їй 41 рік. В основному грає у театрі (понад два десятки ролей), але знімається також у фільмах та серіалах.
Цікаво, що Філіз — справжній поліглот. З дитинства вона знає албанську, турецьку і македонську, які вона називає рівноцінно рідними. Також актриса вивчила англійську, шведську, сербську і болгарську. Володарка кілька акторських нагород, присвоєних їй у Туреччині.
Фільмографія актриси
У серіалі "Величне століття" зіграла хитру, але добру калфу, яка спершу допомагала Хюррем Султан здобути владу в гаремі, а пізніше закохалася в Ібрагіма Пашу і після його смерті стала шпигункою сестер Султана, які плели інтриги проти рудоволосої красуні. З’являлася у серіалі з 1 по 100 серію (три сезони).
- 2003 — Спокуса
- 2007-2009 — Прощай, Румеліє
- 2008 — Любовне затемнення
- 2009 — Балканське весілля
- 2014 — Жіноча справа: пограбування банку
- 2014 — Дзеркало моєї душі
- 2016 — Пісня життя
- 2016 — Нескінченне кохання
- 2019 — Нажива
- 2022-2023 — Балканська колискова
Раніше ми показували, як виглядають у житті топові турецькі актори. Серед них — усім відомий Серкан Болат (його зіграв Керем Бюрсін), а також шехзаде Мехмед із того ж "Величного століття" (Гюрбей Ілері) та "Бред Пітт з Туреччини" — актор Киванч Татлітуг.