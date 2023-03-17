Як виглядає в житті Нігяр Калфа із "Величного століття" (фото)

Турецькій акторці, яка зіграла цю роль, вже 41 рік і вона продовжує з’являтися на екранах

Турецький серіал "Величне століття" свого часу став надзвичайно популярним в Україні — буквально одним із найвідоміших картин у жанрі історичної драми. Подякувати за це варто і творцям серіалу, і акторам, які прекрасно впоралися зі своїми ролями. Чого варті лишень старання Халіта Ергенча, який протягом кількох років грав Султана Сулеймана, та Небахат Чехре, яка виконала роль його владної матері і правительки гарему — Валіде Султан.

Однак не менш цікавими були й інші персонажі, зокрема, слуги гарему. Однією з тих, хто запам’ятався глядачам найбільше, стала Нігяр Калфа — спершу вірна соратниця та помічниця Хюррем Султан, а пізніше — її страшний та підлий ворог. Цю роль у популярному турецькому серіалі виконала Філіз Ахмет. Сьогодні ми вирішили показати вам, як вона виглядає в житті і трохи про неї розповісти.

Філіз Ахмет — актриса, що зіграла Нігяр Калфу

Філіз Ахмет у серіалі та в житті

Турецька акторка кіно й театру, найбільш відома саме завдяки ролі Нігяр Калфи у серіалі "Величне століття". Зараз їй 41 рік. В основному грає у театрі (понад два десятки ролей), але знімається також у фільмах та серіалах.

Цікаво, що Філіз — справжній поліглот. З дитинства вона знає албанську, турецьку і македонську, які вона називає рівноцінно рідними. Також актриса вивчила англійську, шведську, сербську і болгарську. Володарка кілька акторських нагород, присвоєних їй у Туреччині.

Фільмографія актриси

У серіалі "Величне століття" зіграла хитру, але добру калфу, яка спершу допомагала Хюррем Султан здобути владу в гаремі, а пізніше закохалася в Ібрагіма Пашу і після його смерті стала шпигункою сестер Султана, які плели інтриги проти рудоволосої красуні. З’являлася у серіалі з 1 по 100 серію (три сезони).

2003 — Спокуса

2007-2009 — Прощай, Румеліє

2008 — Любовне затемнення

2009 — Балканське весілля

2014 — Жіноча справа: пограбування банку

2014 — Дзеркало моєї душі

2016 — Пісня життя

2016 — Нескінченне кохання

2019 — Нажива

2022-2023 — Балканська колискова

Раніше ми показували, як виглядають у житті топові турецькі актори. Серед них — усім відомий Серкан Болат (його зіграв Керем Бюрсін), а також шехзаде Мехмед із того ж "Величного століття" (Гюрбей Ілері) та "Бред Пітт з Туреччини" — актор Киванч Татлітуг.