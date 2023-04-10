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Служанка Махидевран из "Великолепного века" изменилась до неузнаваемости после нескольких пластик (фото)

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Богдана Карц Богдана Карц
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Гюльшах Хатун
Гюльшах Хатун. Фото dzen

Актрисе, сыгравшей Гюльшах Хатун, сейчас за 40

Один из самых популярных турецких сериалов своего времени — "Великолпный век" — сделал известными многих актеров и актрис. Больше всего за несколько лет съемок прославились, конечно же, главные герои — Мерьем Узерли, игравшая в первых сезонах Хюррем, Халит Эргенч — тот самый грозный Султан Сулейман, а также главные султанши сериала — сестры Сулеймана, Валиде Султан и другие члены правящей династии.

Однако свою долю славы отхватили и актеры, игравшие слуг в знаменитом дворце Топкапы. Среди них и Нихан Бююкаач, долгое время появлявшаяся на экране в роли служанки Махидевран Султан. Сейчас актрисе 41 и в последние годы она заметно изменилась. Как выглядит теперь та самая Гюльшах Хатун, чем она занимается и как в целом сложилась ее жизнь, рассказываем и показываем дальше.

Нихан Бююкаач – актриса, сыгравшая Гюльшах Хатун

Нихан Бююкаач в сериале "Великолепный век" и сейчас, 2023 год
Нихан Бююкаач в роли Гюльшах и сейчас

Турецкая актриса, которая родилась в Стамбуле. Училась на театральном факультете Анкарского университета. Первую значимую роль получила вскоре после выпуска, снявшись в телесериале "Буря" в 2006 году. Сразу после этого была приглашена на съемки проекта "Я другой", а дальше был сериал "Ожидание" и та самая ее знаменитая роль служанки Махидевран Султан в проекте "Великолепный век". Именно благодаря этому сериалу она получила мировую славу и в дальнейшем смогла реализовать себя как актриса: в ее фильмографии в общей сложности около двух десятков проектов.

Нихан Бююкаач в роли Гюльшах в сериале "Великолепный век"
Обычно в сериале Гюльшах играла злую и коварную служанку Махидевран, поэтому этот кадр с ее улыбкой — чуть ли не уникальный

Что касается личной жизни, то Нихан несколько лет была замужем за Муратом Шентюрком и у них есть общий ребенок — девочка. Однако в марте 2022 года пара развелась.

Нихан Бююкаач с семьей – бывшим мужем и дочерью
Нихан Бююкаач с семьей

Фильмография Нихан Бююкаач

  • 2022 — Мой брат
  • 2022 — Несмотря ни на что
  • 2022 — Имя любви
  • 2021 — Сказка на острове
  • 2020-2021 — Позвоните моему агенту
  • 2021 — Я так долго ждал тебя
  • 2019-2020 — Мафия не может править миром
  • 2019 — Тайное
Сериал "Сокровенное" с Нихан Бююкаач (2019)
  • 2018 — Близнецы Мемо-Джан
  • 2018 — Достаточно одной надежды
  • 2016-2017 — Отважный и красавица
  • 2016 — Шифр Ходжи — 2
  • 2016 — Королева ночи
  • 2014 — Дела сердечные
  • 2010 — Между небом и землей

Как изменилась актриса после "Великолепного века"

По завершении съемок "Великолепного века" Нихан Бююкаач начала заметно меняться. Как отмечают ее фанаты, звезда прибегла к пластической хирургии и разным косметическим процедурам, увлекшись этим не на шутку. Поклонники заметили, в частности, изменение формы губ и лица Нихан и заподозрили ее в использовании филеров. Поскольку актриса постоянно ведет свою страницу в инстаграме, эти изменения в ее облике очевидны, однако сама Нихан пластики официально не подтверждает.

Раньше мы рассказывали и показывали, как за многие годы сменился красавчик Малкочеглу Бали-бей из "Великолепного века". Его, между прочим, называют самым красивым мужчиной в турецком кино.

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