Служанка Махидевран из "Великолепного века" изменилась до неузнаваемости после нескольких пластик (фото)

Актрисе, сыгравшей Гюльшах Хатун, сейчас за 40

Один из самых популярных турецких сериалов своего времени — "Великолпный век" — сделал известными многих актеров и актрис. Больше всего за несколько лет съемок прославились, конечно же, главные герои — Мерьем Узерли, игравшая в первых сезонах Хюррем, Халит Эргенч — тот самый грозный Султан Сулейман, а также главные султанши сериала — сестры Сулеймана, Валиде Султан и другие члены правящей династии.

Однако свою долю славы отхватили и актеры, игравшие слуг в знаменитом дворце Топкапы. Среди них и Нихан Бююкаач, долгое время появлявшаяся на экране в роли служанки Махидевран Султан. Сейчас актрисе 41 и в последние годы она заметно изменилась. Как выглядит теперь та самая Гюльшах Хатун, чем она занимается и как в целом сложилась ее жизнь, рассказываем и показываем дальше.

Нихан Бююкаач – актриса, сыгравшая Гюльшах Хатун

Нихан Бююкаач в роли Гюльшах и сейчас

Турецкая актриса, которая родилась в Стамбуле. Училась на театральном факультете Анкарского университета. Первую значимую роль получила вскоре после выпуска, снявшись в телесериале "Буря" в 2006 году. Сразу после этого была приглашена на съемки проекта "Я другой", а дальше был сериал "Ожидание" и та самая ее знаменитая роль служанки Махидевран Султан в проекте "Великолепный век". Именно благодаря этому сериалу она получила мировую славу и в дальнейшем смогла реализовать себя как актриса: в ее фильмографии в общей сложности около двух десятков проектов.

Обычно в сериале Гюльшах играла злую и коварную служанку Махидевран, поэтому этот кадр с ее улыбкой — чуть ли не уникальный

Что касается личной жизни, то Нихан несколько лет была замужем за Муратом Шентюрком и у них есть общий ребенок — девочка. Однако в марте 2022 года пара развелась.

Нихан Бююкаач с семьей

Фильмография Нихан Бююкаач

2022 — Мой брат

2022 — Несмотря ни на что

2022 — Имя любви

2021 — Сказка на острове

2020-2021 — Позвоните моему агенту

2021 — Я так долго ждал тебя

2019-2020 — Мафия не может править миром

2019 — Тайное

Сериал "Сокровенное" с Нихан Бююкаач (2019)

2018 — Близнецы Мемо-Джан

2018 — Достаточно одной надежды

2016-2017 — Отважный и красавица

2016 — Шифр Ходжи — 2

2016 — Королева ночи

2014 — Дела сердечные

2010 — Между небом и землей

Как изменилась актриса после "Великолепного века"

По завершении съемок "Великолепного века" Нихан Бююкаач начала заметно меняться. Как отмечают ее фанаты, звезда прибегла к пластической хирургии и разным косметическим процедурам, увлекшись этим не на шутку. Поклонники заметили, в частности, изменение формы губ и лица Нихан и заподозрили ее в использовании филеров. Поскольку актриса постоянно ведет свою страницу в инстаграме, эти изменения в ее облике очевидны, однако сама Нихан пластики официально не подтверждает.

Раньше мы рассказывали и показывали, как за многие годы сменился красавчик Малкочеглу Бали-бей из "Великолепного века". Его, между прочим, называют самым красивым мужчиной в турецком кино.