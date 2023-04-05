Що трапилося з акторками серіалу "V.I.P.": не всім пощастило, як Памелі Андерсон (фото)

Кар’єра "дівчат із характером" склалася по-різному, як і сімейне життя

Американський серіал "V.I.P.", також відомий як "Дівчата з характером", вийшов на екрани у 1998 році. Шоу поєднує в собі елементи комедії, бойовика та криміналу. Головні ролі виконала зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон, а також Моллі Калвер та Наталі Рейтано.

Проєкт мав успіх у глядачів, отримав низку кінонагород і тривав до 2002 року. Загалом вийшло чотири сезони. "Телеграф" розповідає, як за 25 років змінилися головні героїні серіалу "V.I.P.", ті самі тілоохорончині з характером.

Сюжет серіалу зав’язується навколо звичайної продавчині хотдогів Валлері Айронс, яка раптово рятує одну знаменитість. З цього починається шлях блондинки до лав тілоохоронців. Вже разом із реальними фахівцями вона створює своє агентство Vallery Irons Protection — звідси й абревіатура "V.I.P.", яка стала назвою проєкту.

Ті самі дівчата з характером

Памела Андерсон — Валлері Айронс (55 років)

Популярність до актриси прийшла завдяки серіалу "Рятувальники Малібу", який назавжди закріпив за нею звання секс-символу в США (та й у світі). Вже після відбулася роль Валлері Айронс. Нещодавно Андерсон презентувала документальний фільм про себе на Netflix. Зірка мала кілька шлюбів, минулого року розлучилася вп’яте. Є двоє дітей від першого чоловіка: Брендон Томас Лі (26 років) і Ділан Джаггер Лі (25 років).

Памела Андерсон нещодавно випустила фільм про своє життя

Моллі Калвер — Наташа "Таша" Декстер (55 років)

Ведуча, диктор, модель та актриса… Калвер спробувала себе у різних іпостасях, але приголомшливого успіху досягти не змогла в жодній із них. "V.I.P." — найвідоміший проєкт у її кар’єрі. Зате, судячи зі сторінки Калвер у соцмережах, вона щаслива у сімейному житті та просто обожнює чоловіка й сина.

Кар’єра "Таші" не склалася

Наталі Рейтано — Ніколь "Ніккі" Франко (56 років)

"V.I.P." перетворив інструкторку з аеробіки, ведучу й учасницю маловідомої музичної групи на зірку телеекрана. У її кар’єрі було ще кілька проєктів, але вони значно поступаються за популярністю вищезазначеному. З 2012 року залишила зйомки та повернулася у світ фітнесу.

Наталі Рейтано знову фітнес-тренерка, а не актриса

Раніше "Телеграф" розповідав, якими стали через 18 років зірки серіалу про медиків "Анатомія Грей". Інтернам з екрана вже за 50.