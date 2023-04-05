Что случилось с актрисами сериала "V.I.P.": не всем повезло, как Памеле Андерсон (фото)

Карьера "девушек с характером" сложилась по-разному, как и семейная жизнь

Американский сериал "V.I.P.", также известен как "Девушки с характером", вышел на экраны в 1998 году. Шоу сочетает в себе элементы комедии, боевика и криминала. Главные роли исполнила звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон, а также Молли Калвер и Натали Рэйтано.

Проект имел успех у зрителей, получил ряд кинонаград и продлился до 2002 года. Всего вышло четыре сезона. "Телеграф" рассказывает, как за 25 лет изменились главные героини сериала"V.I.P.", те самые телохранительницы с характером.

Сюжет сериала завязывается вокруг обычной продавщицы хот-догов Валлери Айронс, которая по воле случае спасает одну знаменитость. С этого начинается путь блондинки в ряды телохранителей. Уже вместе с реальными специалистами она создает свое агентство Vallery Irons Protection — отсюда и аббревиатура "V.I.P.", послужившая названием проекта.

Те самые девушки с характером

Памела Андерсон — Валлери Айронс (55 лет)

Популярность к актрисе пришла благодаря сериалу "Спасатели Малибу", который навсегда закрепил за ней звание секс-символа в США (да и в мире). Уже после случилась роль Валлери Айронс. Недавно Андерсон презентовала документальный фильм о себе на Netflix. У звезды было несколько браков, в прошлом году развелась в пятый раз. Есть двое детей от первого мужа: Брэндон Томас Ли (26 лет) и Дилан Джаггер Ли (25 лет).

Памела Андерсон недавно выпустила фильм о своей жизни

Молли Калвер — Наташа "Таша" Декстер (55 лет)

Ведущая, диктор, модель и актриса… Калвер попробовала себя в разных ипостасях, но ошеломительного успеха достичь не смогла ни в одной из них. "V.I.P." — самый известный проект в ее карьере. Зато, судя по странице Калвер в соцсетях, она счастлива в семейной жизни и просто обожает мужа и сына.

Карьера "Таши" не сложилась

Натали Рэйтано — Николь "Никки" Франко (56 лет)

"V.I.P." превратил инструктора по аэробике, ведущую и участницу малоизвестной музыкальной группы в звезду телеэкрана. В ее карьере было еще несколько проектов, но они значительно уступают по популярности вышеупомянутому. С 2012 года оставила съемки и вернулась в мир фитнеса.

Натали Рэйтано снова фитнес-тренер, а не актриса

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