Сейчас ее не узнать: как выглядит Габриэль из сериала "Зена — королева воинов" (фото)
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С момента ее первого появления в сериале прошло почти 30 лет
Все помнят популярный телесериал "Зена — королева воинов", который транслировался по телевизору в конце 90-х — начале 2000-х. Конечно же, больше всего зрителям запомнилась именно главная героиня — та самая Зена. Ее в свое время сыграла Люси Лоулесс, которой уже 55 лет. Однако ее помощница Гарбиэль достойна не меньшего восторга: на самом деле она оказалась единственной на съемочной площадке, кто действительно умел драться.
Как сложилась судьба актрисы Рене О’Коннор, сыгравшей Габриэль, и как она выглядит сейчас, решил рассказать и показать сегодня "Телеграф". Также поделимся с вами интересными подробностями из жизни звезды сериала "Зена — королева воинов".
Рене О’Коннор — как выглядит сейчас и чем живет та самая Габриэль
Американской актрисе на сегодня исполнилось уже 52 года. Она также продюсер и режиссер. Впервые вышла на сцену Рене в 8-летнем возрасте, а уже с 12 лет она постоянно занималась в детской студии при театре родного города. Позже поступила в Высшую школу актерского мастерства и изобразительного искусства и с 16 лет начала появляться на больших экранах: сначала в рекламе (в частности, McDonald’s), позже — в сериалах и кино.
Одна из самых ранних ее работ — съемки хоррор-сериала "Байки из склепа". Молодую актрису пригласили сняться в одной из сцен, которую режиссировал Арнольд Шварценеггер. В результате все сцены с ее участием вырезали, однако главное то, что девушку таки заметили и начали регулярно приглашать в другие проекты: в последующие несколько лет предложения поступали почти непрерывно.
Наиболее знаковой картиной для Рене О'Коннор оказалась "Зена — королева воинов", где она сыграла верную подругу и помощницу главной героини — Габриэль. За 6 лет, в течение которых она появлялась на экране, молодая актриса получила немало поклонников. Кстати, ради съемок в сериале звезде пришлось переехать в Новую Зеландию (там она до сих пор владеет домом в городе Окленд).
Благодаря этой роли Рене "засветилась" на весь мир и уже в 1996-м заняла третье место в рейтинге "Самых интригующих персон" по версии журнала "People". В следующем году ей отдали уже второе место, включив при этом в список самых красивых знаменитостей.
В 2000 году американский еженедельник "TV Guide" внес ее в перечень "Самых сексуальных звезд во Вселенной" — тоже очень неплохой титул для 29-летней на тот момент знаменитости.
После Зены: как развивалась карьера Рене О’Коннор позже
После окончания съемок в сериале актриса не распрощалась с ролью Габриэль и в последующие годы являлась постоянной участницей Конвенций фанатов сериала "Зена — королева воинов". Выступала как сама, так и в дуэте с Люси Лоулесс.
Более того, в 2003-м (через 2 года после выхода последней серии) О'Коннор создала независимую кинокомпанию "ROC Pictures", где стала продюсером и режиссером. Первый режиссерский опыт она получила еще во время съемок "Зены", поставив два эпизода ("Опасная добыча" и "Дежавю: снова и снова"). Первый ее "самостоятельный" фильм называется "Бриллианты и оружие". В сюжете — романтическая история о двух подругах, которые едут в Лас-Вегас, чтобы встретить настоящую любовь. Если на съемки первого фильма ушло 4 года, то второй она сняла всего за 2: в ленте "Невысказанные слова" Рене выступила и как режиссер, и как продюсер, и как автор сценария, и как исполнительница главной роли.
Другие интересные подробности о Рене О’Коннор
- Она активно выступает в защиту феминизма, а также ЛГБТ-меньшинств, хотя сама — гетеросексуалка. Отчасти это связано с ее ролью Габлиэль в "Зене", ведь именно после этого проекта ее фактически начали воспринимать как "свою". Это шоуранеры сделали специально, запутав даже самих актрис: те, прочитав сценарий к первому сезону, и сами подумали, что между их героинями будет любовная линия.
- Имеет двоих детей, сейчас находится в отношениях с актером Джедом Сура.
- Рене — профессиональная художница. В 2005 году она даже провела персональную выставку картин в подводной арт-галерее в Лос-Анджелесе.
- Актриса — мастер боевых искусств. Она владеет тхэквондо, синкэндо и каратэ бо. Кроме того, умеет обращаться с нунчаками, саи и катаной. Во время съемок у нее не было дублеров: девушка могла спокойно сделать сальто и при этом нанести "противнику" удар ногой, и все это — без страховки.
- Звезда также занимается благотворительностью, помогая получить медицинскую помощь малообеспеченным семьям. Для этого она создала собственный фонд под названием "The Renée O'Connor Outreach Fund".
Фильмография Рене О’Коннор
- 1989 — Ночная игра (уголовный триллер)
- 1990 — Черный снег
- 1990 — Фальшивая идентификация
- 1991 — Изменения
- 1993 — Приключения Гекльберри Финна
- 1993 — Потоп: кто спасет наших детей?
- 1994 — Геркулес и потерянное королевство
- 1995 — Следуйте за рекой
- 2005 — Инопланетный апокалипсис
- 2007 — Бугимен 2
- 2008 — Криминалисты: мыслить как преступник
- 2008 — Монстр Ковчег
- 2010 — 2010: Моби Дик
- 2010 — Ковчег
- 2017 — Вопрос веры
- 2021 — Моя жизнь — это убийство (1 эпизод)
Ранее мы рассказывали и показывали, как изменилась звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" — непревзойденная Рене Зеллвегер. Это уже давно не та блондинка-неудачница: сейчас у актрисы есть собственная звезда на Аллее славы в Голливуде, а еще она счастливая обладательница двух "Оскаров".