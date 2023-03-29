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Сейчас ее не узнать: как выглядит Габриэль из сериала "Зена — королева воинов" (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Габриэль и Зена Новость обновлена 29 марта 2023, 09:47
Габриэль и Зена. Фото pinterest.com

С момента ее первого появления в сериале прошло почти 30 лет

Все помнят популярный телесериал "Зена — королева воинов", который транслировался по телевизору в конце 90-х — начале 2000-х. Конечно же, больше всего зрителям запомнилась именно главная героиня — та самая Зена. Ее в свое время сыграла Люси Лоулесс, которой уже 55 лет. Однако ее помощница Гарбиэль достойна не меньшего восторга: на самом деле она оказалась единственной на съемочной площадке, кто действительно умел драться.

Как сложилась судьба актрисы Рене О’Коннор, сыгравшей Габриэль, и как она выглядит сейчас, решил рассказать и показать сегодня "Телеграф". Также поделимся с вами интересными подробностями из жизни звезды сериала "Зена — королева воинов".

Рене О’Коннор — как выглядит сейчас и чем живет та самая Габриэль

Рене О’Коннор в сериале "Зена — королева воинов" и сейчас, 2023 год
Рене О’Коннор в роли Габриэль и сейчас — спустя почти 30 лет

Американской актрисе на сегодня исполнилось уже 52 года. Она также продюсер и режиссер. Впервые вышла на сцену Рене в 8-летнем возрасте, а уже с 12 лет она постоянно занималась в детской студии при театре родного города. Позже поступила в Высшую школу актерского мастерства и изобразительного искусства и с 16 лет начала появляться на больших экранах: сначала в рекламе (в частности, McDonald’s), позже — в сериалах и кино.

Одна из самых ранних ее работ — съемки хоррор-сериала "Байки из склепа". Молодую актрису пригласили сняться в одной из сцен, которую режиссировал Арнольд Шварценеггер. В результате все сцены с ее участием вырезали, однако главное то, что девушку таки заметили и начали регулярно приглашать в другие проекты: в последующие несколько лет предложения поступали почти непрерывно.

Наиболее знаковой картиной для Рене О'Коннор оказалась "Зена — королева воинов", где она сыграла верную подругу и помощницу главной героини — Габриэль. За 6 лет, в течение которых она появлялась на экране, молодая актриса получила немало поклонников. Кстати, ради съемок в сериале звезде пришлось переехать в Новую Зеландию (там она до сих пор владеет домом в городе Окленд).

Рене О’Коннор и Люси Лоулесс в сериале "Зена — королева воинов" (Габриэль и Зена)
Габриэль и Зену многие поклонники считали любовницами, но... так и было задумано

Благодаря этой роли Рене "засветилась" на весь мир и уже в 1996-м заняла третье место в рейтинге "Самых интригующих персон" по версии журнала "People". В следующем году ей отдали уже второе место, включив при этом в список самых красивых знаменитостей.

В 2000 году американский еженедельник "TV Guide" внес ее в перечень "Самых сексуальных звезд во Вселенной" — тоже очень неплохой титул для 29-летней на тот момент знаменитости.

После Зены: как развивалась карьера Рене О’Коннор позже

После окончания съемок в сериале актриса не распрощалась с ролью Габриэль и в последующие годы являлась постоянной участницей Конвенций фанатов сериала "Зена — королева воинов". Выступала как сама, так и в дуэте с Люси Лоулесс.

Более того, в 2003-м (через 2 года после выхода последней серии) О'Коннор создала независимую кинокомпанию "ROC Pictures", где стала продюсером и режиссером. Первый режиссерский опыт она получила еще во время съемок "Зены", поставив два эпизода ("Опасная добыча" и "Дежавю: снова и снова"). Первый ее "самостоятельный" фильм называется "Бриллианты и оружие". В сюжете — романтическая история о двух подругах, которые едут в Лас-Вегас, чтобы встретить настоящую любовь. Если на съемки первого фильма ушло 4 года, то второй она сняла всего за 2: в ленте "Невысказанные слова" Рене выступила и как режиссер, и как продюсер, и как автор сценария, и как исполнительница главной роли.

Другие интересные подробности о Рене О’Коннор

Актриса Рене О’Коннор сейчас
Рене О’Коннор очень изменились со времен появления Зены
  1. Она активно выступает в защиту феминизма, а также ЛГБТ-меньшинств, хотя сама — гетеросексуалка. Отчасти это связано с ее ролью Габлиэль в "Зене", ведь именно после этого проекта ее фактически начали воспринимать как "свою". Это шоуранеры сделали специально, запутав даже самих актрис: те, прочитав сценарий к первому сезону, и сами подумали, что между их героинями будет любовная линия.
  2. Имеет двоих детей, сейчас находится в отношениях с актером Джедом Сура.
  3. Рене — профессиональная художница. В 2005 году она даже провела персональную выставку картин в подводной арт-галерее в Лос-Анджелесе.
  4. Актриса — мастер боевых искусств. Она владеет тхэквондо, синкэндо и каратэ бо. Кроме того, умеет обращаться с нунчаками, саи и катаной. Во время съемок у нее не было дублеров: девушка могла спокойно сделать сальто и при этом нанести "противнику" удар ногой, и все это — без страховки.
  5. Звезда также занимается благотворительностью, помогая получить медицинскую помощь малообеспеченным семьям. Для этого она создала собственный фонд под названием "The Renée O'Connor Outreach Fund".

Фильмография Рене О’Коннор

  • 1989 — Ночная игра (уголовный триллер)
  • 1990 — Черный снег
  • 1990 — Фальшивая идентификация
  • 1991 — Изменения
  • 1993 — Приключения Гекльберри Финна
  • 1993 — Потоп: кто спасет наших детей?
  • 1994 — Геркулес и потерянное королевство
  • 1995 — Следуйте за рекой
  • 2005 — Инопланетный апокалипсис
  • 2007 — Бугимен 2
  • 2008 — Криминалисты: мыслить как преступник
  • 2008 — Монстр Ковчег
  • 2010 — 2010: Моби Дик
  • 2010 — Ковчег
  • 2017 — Вопрос веры
  • 2021 — Моя жизнь — это убийство (1 эпизод)

Ранее мы рассказывали и показывали, как изменилась звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" — непревзойденная Рене Зеллвегер. Это уже давно не та блондинка-неудачница: сейчас у актрисы есть собственная звезда на Аллее славы в Голливуде, а еще она счастливая обладательница двух "Оскаров".

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