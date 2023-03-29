Сейчас ее не узнать: как выглядит Габриэль из сериала "Зена — королева воинов" (фото)

С момента ее первого появления в сериале прошло почти 30 лет

Все помнят популярный телесериал "Зена — королева воинов", который транслировался по телевизору в конце 90-х — начале 2000-х. Конечно же, больше всего зрителям запомнилась именно главная героиня — та самая Зена. Ее в свое время сыграла Люси Лоулесс, которой уже 55 лет. Однако ее помощница Гарбиэль достойна не меньшего восторга: на самом деле она оказалась единственной на съемочной площадке, кто действительно умел драться.

Как сложилась судьба актрисы Рене О’Коннор, сыгравшей Габриэль, и как она выглядит сейчас, решил рассказать и показать сегодня "Телеграф". Также поделимся с вами интересными подробностями из жизни звезды сериала "Зена — королева воинов".

Рене О’Коннор — как выглядит сейчас и чем живет та самая Габриэль

Рене О’Коннор в роли Габриэль и сейчас — спустя почти 30 лет

Американской актрисе на сегодня исполнилось уже 52 года. Она также продюсер и режиссер. Впервые вышла на сцену Рене в 8-летнем возрасте, а уже с 12 лет она постоянно занималась в детской студии при театре родного города. Позже поступила в Высшую школу актерского мастерства и изобразительного искусства и с 16 лет начала появляться на больших экранах: сначала в рекламе (в частности, McDonald’s), позже — в сериалах и кино.

Одна из самых ранних ее работ — съемки хоррор-сериала "Байки из склепа". Молодую актрису пригласили сняться в одной из сцен, которую режиссировал Арнольд Шварценеггер. В результате все сцены с ее участием вырезали, однако главное то, что девушку таки заметили и начали регулярно приглашать в другие проекты: в последующие несколько лет предложения поступали почти непрерывно.

Наиболее знаковой картиной для Рене О'Коннор оказалась "Зена — королева воинов", где она сыграла верную подругу и помощницу главной героини — Габриэль. За 6 лет, в течение которых она появлялась на экране, молодая актриса получила немало поклонников. Кстати, ради съемок в сериале звезде пришлось переехать в Новую Зеландию (там она до сих пор владеет домом в городе Окленд).

Габриэль и Зену многие поклонники считали любовницами, но... так и было задумано

Благодаря этой роли Рене "засветилась" на весь мир и уже в 1996-м заняла третье место в рейтинге "Самых интригующих персон" по версии журнала "People". В следующем году ей отдали уже второе место, включив при этом в список самых красивых знаменитостей.

В 2000 году американский еженедельник "TV Guide" внес ее в перечень "Самых сексуальных звезд во Вселенной" — тоже очень неплохой титул для 29-летней на тот момент знаменитости.

После Зены: как развивалась карьера Рене О’Коннор позже

После окончания съемок в сериале актриса не распрощалась с ролью Габриэль и в последующие годы являлась постоянной участницей Конвенций фанатов сериала "Зена — королева воинов". Выступала как сама, так и в дуэте с Люси Лоулесс.

Более того, в 2003-м (через 2 года после выхода последней серии) О'Коннор создала независимую кинокомпанию "ROC Pictures", где стала продюсером и режиссером. Первый режиссерский опыт она получила еще во время съемок "Зены", поставив два эпизода ("Опасная добыча" и "Дежавю: снова и снова"). Первый ее "самостоятельный" фильм называется "Бриллианты и оружие". В сюжете — романтическая история о двух подругах, которые едут в Лас-Вегас, чтобы встретить настоящую любовь. Если на съемки первого фильма ушло 4 года, то второй она сняла всего за 2: в ленте "Невысказанные слова" Рене выступила и как режиссер, и как продюсер, и как автор сценария, и как исполнительница главной роли.

Другие интересные подробности о Рене О’Коннор

Рене О’Коннор очень изменились со времен появления Зены

Она активно выступает в защиту феминизма, а также ЛГБТ-меньшинств, хотя сама — гетеросексуалка. Отчасти это связано с ее ролью Габлиэль в "Зене", ведь именно после этого проекта ее фактически начали воспринимать как "свою". Это шоуранеры сделали специально, запутав даже самих актрис: те, прочитав сценарий к первому сезону, и сами подумали, что между их героинями будет любовная линия. Имеет двоих детей, сейчас находится в отношениях с актером Джедом Сура. Рене — профессиональная художница. В 2005 году она даже провела персональную выставку картин в подводной арт-галерее в Лос-Анджелесе. Актриса — мастер боевых искусств. Она владеет тхэквондо, синкэндо и каратэ бо. Кроме того, умеет обращаться с нунчаками, саи и катаной. Во время съемок у нее не было дублеров: девушка могла спокойно сделать сальто и при этом нанести "противнику" удар ногой, и все это — без страховки. Звезда также занимается благотворительностью, помогая получить медицинскую помощь малообеспеченным семьям. Для этого она создала собственный фонд под названием "The Renée O'Connor Outreach Fund".

Фильмография Рене О’Коннор

1989 — Ночная игра (уголовный триллер)

1990 — Черный снег

1990 — Фальшивая идентификация

1991 — Изменения

1993 — Приключения Гекльберри Финна

1993 — Потоп: кто спасет наших детей?

1994 — Геркулес и потерянное королевство

1995 — Следуйте за рекой

2005 — Инопланетный апокалипсис

2007 — Бугимен 2

2008 — Криминалисты: мыслить как преступник

2008 — Монстр Ковчег

2010 — 2010: Моби Дик

2010 — Ковчег

2017 — Вопрос веры

2021 — Моя жизнь — это убийство (1 эпизод)

Ранее мы рассказывали и показывали, как изменилась звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" — непревзойденная Рене Зеллвегер. Это уже давно не та блондинка-неудачница: сейчас у актрисы есть собственная звезда на Аллее славы в Голливуде, а еще она счастливая обладательница двух "Оскаров".