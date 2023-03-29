Зараз її не впізнати: як виглядає тепер Габріель з серіалу "Ксена: принцеса-воїн" (фото)

Від моменту її першої появи у серіалі минуло майже 30 років

Усі пам’ятають популярний телесеріал "Ксена: принцеса-воїн", який транслювався по телевізору наприкінці 90-х — на початку 2000-х. Звісно ж, найбільше глядачам запам’яталася саме головна героїня — та сама Ксена. Її свого часу зіграла Люсі Лоулесс, якій натепер уже 55 років. Однак її помічниця Гарбіель достойна не меншого захвату: насправді вона виявилася єдиною на знімальному майданчику, хто дійсно вмів битися.

Як склалася доля актриси Рене О’Коннор, яка зіграла Габріель, і як вона виглядає тепер, вирішив розповісти і показати сьогодні "Телеграф". Також поділимося з вами цікавими подробицями з життя зірки серіалу "Ксена: принцеса-воїн".

Рене О’Коннор — як виглядає зараз і чим живе та сама Габріель

Рене О’Коннор у ролі Габріель та зараз - через майже 30 років

Американській акторці на сьогодні виповнилося уже 52 роки. Вона також продюсер та режисер. Вперше вийшла на сцену Рене ще у 8-річному віці, а вже з 12 років вона постійно займалася у дитячій студії при театрі рідного міста. Пізніше вступила до Вищої школи акторської майстерності та образотворчого мистецтва і з 16 років почала з’являтися на великих екранах: спершу — в рекламі (зокрема, McDonald's), пізніше — у серіалах та кіно.

Одна з найбільш ранніх її робіт — зйомки хоррор-серіалу "Байки зі склепу". Молоду акторку запросили знятися в одній зі сцен, яку режисував Арнольд Шварценеггер. У результаті усі сцени за її участі вирізали, однак головне те, що дівчину таки помітили й почали регулярно запрошувати в інші проєкти: у наступні декілька років пропозиції надходили майже безперервно.

Найбільш знаковою картиною для Рене О’Коннор виявилася "Ксена: принцеса-воїн", де вона зіграла вірну подругу та помічницю головної героїні — Габріель. За 6 років, протягом яких вона з’являлася на екрані, молода актриса здобула чимало шанувальників. До речі, заради зйомок у серіалі зірці довелося переїхати до Нової Зеландії (там вона й досі володіє будинком у місті Окленд).

Габріель і Ксену багато шанувальників вважали коханками, але... так і було задумано

Завдяки цій ролі Рене "засвітилася" на весь світ і вже у 1996-му посіла третє місце у рейтингу "Найбільш інтригуючих персон" за версією журналу "People". Наступного року їй віддали вже друге місце, включивши при цьому до списку найкрасивіших знаменитостей.

У 2000 році американський тижневик "TV Guide" вніс її до переліку "Найсексуальніших зірок у Всесвіті" — теж дуже непоганий титул для 29-річної на той момент знаменитості.

Після Ксени: як розвивалася кар’єра Рене О’Коннор пізніше

Після закінчення зйомок у серіалі актриса не розпрощалася з роллю Габріель і в наступні роки була постійною учасницею Конвенцій фанатів серіалу "Ксена: принцеса-воїн". Виступала як сама, так і в дуеті з Люсі Лоулесс.

Більш того, у 2003-му (через 2 роки після виходу останньої серії) О'Коннор створила незалежну кінокомпанію "ROC Pictures", де стала продюсером і режисером. Перший режисерський досвід вона отримала ще під час зйомок "Ксени", поставивши два епізоди ("Небезпечна здобич" і "Дежавю: знову і знову"). Перший її "самостійний" фільм називається "Діаманти і зброя". У сюжеті — романтична історія про двох подруг, які їдуть у Лас-Вегас, щоб зустріти справжнє кохання. Якщо на зйомки першого фільму пішло 4 роки, то другий вона зняла всього за 2: у стрічці "Невисловлені слова" Рене виступила і як режисерка, і як продюсерка, і як авторка сценарію, і як виконавиця головної ролі.

Інші цікаві подробиці про Рене О’Коннор

Рене О'Коннор дуже змінилися з часів появи Ксени

Вона активно виступає на захист фемінізму, а також ЛГБТ-меншин, хоча сама — гетеросексуалка. Частково це пов’язано з її роллю Габліель у "Ксені", адже саме після цього проєкту її фактично почали сприймати як "свою". Це шоуранери зробили спеціально, заплутавши наіть самих актрис: ті, прочитавши сценарій до першого сезону й самі подумали,ю що між їхніми героїнями буде любовна лінія. Має двох дітей, зараз перебуває у стосунках з актором Джедом Сура. Рене — професійна художниця. У 2005 році вона навіть провела персональну виставку картин у підводній артгалереї у Лос-Анджелесі. Актриса — майстер бойових мистецтв. Вона володіє тхеквондо, сінкендо та карате бо. Крім того, вміє поводитися з нунчаками, саї та катаною. Під час зйомок у неї не було дублерів: дівчина могла спокійно зробити сальто і при цьому завдати "противнику" удару ногою і все це — без страховки. Зірка також займається благодійністю, допомагаючи отримати медичну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Для цього вона створила власний фонд під назвою "The Renée O'Connor Outreach Fund".

Фільмографія Рене О’Коннор

1989 — Нічна гра (кримінальний трилер)

1990 — Чорний сніг

1990 — Фальшива ідентифікація

1991 — Зміни

1993 — Пригоди Гекльберрі Фінна

1993 — Потоп: хто врятує наших дітей?

1994 — Геркулес і загублене королівство

1995 — Слідуйте за річкою

2005 — Інопланетний апокаліпсис

2007 — Бугімен 2

2008 — Криміналісти: мислити як злочинець

2008 — Монстр Ковчег

2010 — 2010: Мобі Дік

2010 — Ковчег

2017 — Питання віри

2021 — Моє життя — це вбивство (1 епізод)

Раніше ми розповідали і показували, як змінилася зірка фільму "Щоденник Бріджит Джонс" — неперевершена Рене Зеллвегер. Це вже давно не та блондинка-невдаха: зараз в акторки є власна зірка на Алеї слави у Голлівуді, а ще вона щаслива володарка двох "Оскарів".