Что случилось со звездой "Комиссара Рекса": Тобиаса Моретти не узнать спустя почти 30 лет (фото)

Сериал "Комиссар Рекс" полюбился зрителям по всему миру, хотя сейчас многие из них могут не узнать любимого персонажа

Рекс – овчарка из популярного в 90-х и начале нулевых сериала совместного производства Германии, Австрии и Италии. Первая серия "Комиссара Рекса" вышла на экраны в 1994 году. Конечно, именно четверолапый "полицейский" был любимцем зрителей по всему миру. Однако и к сотруднику полиции Рихарду Мозеру многие прикипели за четыре сезона.

Австрийский актер Тобиас Моретти блестяще справился со своей ролью. "Телеграф" рассказывает, как изменился главный персонаж "Комиссара Рекса" за почти 30 лет и чем он занимается в настоящее время.

Участие в "Комиссаре Рексе", пожалуй, наиболее популярна в фильмографии 63-летнего Тобиаса Моретти. Для многих фанатов сериала стал разочарованием сюжетный ход с гибелью инспектора. Поговаривают, что к решению уйти из проекта актер пришел сам, так как хотел попробовать себя в чем-то новом. Более того, журналисты писали, что Моретти не всегда был доволен условиями съемки, а на собачью шерсть у него была аллергия.

Тобиас Моретти раньше и сейчас

Тобиаса Моретти не узнать

Звезде "Комиссара Рекса" сейчас 63 года

Жена и дети Тобиаса Моретти

Актер – образцовый семьянин. Со своей супругой Джулией он вместе с 1997 года. У пары трое детей: Антония (24 года), Ленц (23 года), Роза (12 лет). Антония пошла по стопам отца. В одной из картин пап и дочь играли вместе. Недавно занялся актерством и сын. Тобиас Моретти не ведет активно соцсети, его дети — Антония и Ленц — радуют пользователей новыми снимками тоже изредка.

Тобиас Моретти с женой

Браку Моретти 25 лет

Чем занимается Тобиас Моретти сейчас

Актер продолжает съемки в кино. "Темная долина", "Еврей Зюсс", "Плюс 42", "Шпеер и Гитлер": несколько работ в его обширной фильмографии.

Львиную долю своего времени Моретти уделяет музыке и композиторству, ведь еще с детства проявились его незаурядные способности. Нашел себя и в театре: срежиссировал оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан" в театрах Брегенца и Цюриха.

Свободное время Моретти предпочитает проводить на собственной ферме в Тироле (одна из земель в Австрии), где разводит крупный рогатый скот и выращивает органические овощи. Выступает за защиту окружающей среды, старается использовать возобновляемые источники энергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился звезда бондианы Пирс Броснан. Актер, в отличие от Тобиаса Моретти, активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях.