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"Секс в большом городе" возвращается: вышел тизер сериала (видео)

"Секс в большом городе" возвращается: вышел тизер сериала (видео)
10:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

На стриминговом сервисе HBO выйдет продолжение популярного американского сериала "Секс в большом городе".

Исполнительница одной из главных ролей, голливудская актриса Сара Джессика Паркер, на своей официальном аккаунте в Инстаграме опубликовала тизер нового сезона.

"Я невольно задаюсь вопросом: где они сейчас?" - написала актриса, сделав отсылку к одной из знаменитых фраз ее героини, журналистки Кэрри Брэдшоу.

 
 
 
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Напомним, что сериал "Секс в большом городе" выходил в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.

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Пока неизвестно, когда состоится премьера первой серии. Детали сюжета также не раскрываются, но сообщается, что сезон будет состоять из 10 эпизодов.

К актерской команде присоединятся актрисы Синтия Никсои и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл отказалась от съемок из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер, хотя последняя отвергает информация о ссоре с коллегой.

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Все по теме:

HBO, Сериалы, Сара Джессика Паркер, Трейлеры, Секс в большом городе, Ким Кэттролл.

Автор:

Телеграф
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