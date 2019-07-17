"Ты не мой друг": Ким Кэтролл негативно высказалась о Саре Джессике Паркер

Новости шоу бизнеса: Слухи о том, что продолжения "Секса в большом городе" все-таки не будет, появляются регулярно.

На днях этому нашлось еще одно подтверждение. Дело в том, что не все актрисы саги готовы сниматься.

В мире шоу-бизнеса часто бывает, что экранные приятели почти не общаются вне работы. Так произошло и с героинями сериала "Секс в большом городе". Актрисы, сыгравшие лучших подруг Кэрри Брэдшоу и Саманту Джонс, - Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл - в реальной жизни давно конфликтуют.

В очередном интервью 62-летняя Кэтролл снова намекнула на свое отношение к Паркер. В беседе с журналистом издания The Daily Mail Кэтролл ответила решительным отказом на вопрос об участии в продолжении саги.

"Никогда. Это не для меня, без каких-либо колебаний. Вы извлекаете уроки из жизни, и мой урок состоит в том, чтобы работать только с хорошими людьми и стараться делать это с удовольствием", - заявила актриса, намекая на вражду с Сарой Джессикой Паркер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@earlgreywine) 12 Июл 2019 в 9:10 PDT

К слову, звезды не в первый раз публично вступают в конфронтацию. Ранее Кэтролл грубо высказывалась в адрес Паркер, когда та выразила соболезнования в связи с кончиной брата Ким. "Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке. Позволь мне пояснить: ты не моя семья. Ты не мой друг. Я пишу это, чтобы сказать в последний раз. Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки", - написала актриса.