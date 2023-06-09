Серіалу "Секс у великому місті" 25 років: як зараз виглядають виконавиці головних ролей (фото)
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Перша серія серіалу вийшла далекого 1998 року.
У четвер, 8 червня, у Нью-Йорку відбулася вечірка, присвячена 25-річчю неймовірно популярного серіалу 90-00-х — "Секс у великому місті". Зазначимо, що цей проєкт підніс на олімп успіху головних героїнь — актрис Сару Джесіку Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс та Синтію Ніксон.
Нагадаємо, що на стрімінговому сервісі HBO в червні 2023 вийде продовження популярного серіалу, в якому ми побачимо всіх улюблених героїнь знову. Перший тизер "Сексу у великому місті 2" з’явився у січні 2021 року. Виходитиме серіал буде під назвою "І просто так".
Трохи на хвилі ностальгії "Телеграф" вирішив нагадати, як головні героїні серіалу виглядали тоді, 25 років тому на зорі своєї кар’єри, і як вони виглядають зараз.
Сара Джессіка Паркер — культова красуня та модниця Керрі Бредшоу.
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Крістін Девіс — консервативна Шарлотта Йорк.
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Синтія Ніксон – юрист та незалежна жінка Міранда Хоббс.
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Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля героїні із популярного серіалу "Зена — королева воїнів". На момент зйомок їй було 27 років, а зараз зірці вже давно за 50.