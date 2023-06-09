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Серіалу "Секс у великому місті" 25 років: як зараз виглядають виконавиці головних ролей (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Головні героїні "Сексу у великому місті" — Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон Новина оновлена 09 червня 2023, 15:06
Головні героїні "Сексу у великому місті" — Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон. Фото Колаж "Телеграфу"

Перша серія серіалу вийшла далекого 1998 року.

У четвер, 8 червня, у Нью-Йорку відбулася вечірка, присвячена 25-річчю неймовірно популярного серіалу 90-00-х — "Секс у великому місті". Зазначимо, що цей проєкт підніс на олімп успіху головних героїнь — актрис Сару Джесіку Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс та Синтію Ніксон.

Нагадаємо, що на стрімінговому сервісі HBO в червні 2023 вийде продовження популярного серіалу, в якому ми побачимо всіх улюблених героїнь знову. Перший тизер "Сексу у великому місті 2" з’явився у січні 2021 року. Виходитиме серіал буде під назвою "І просто так".

Трохи на хвилі ностальгії "Телеграф" вирішив нагадати, як головні героїні серіалу виглядали тоді, 25 років тому на зорі своєї кар’єри, і як вони виглядають зараз.

Сара Джессіка Паркер — культова красуня та модниця Керрі Бредшоу.

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Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу
Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу

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Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер на вечірці 25 років "Сексу у великому місті" Фото: Getty Images
Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

Крістін Девіс — консервативна Шарлотта Йорк.

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Крістін Девіс у ролі Шарлотти Йорк
Крістін Девіс у ролі Шарлотти Йорк

Після:

Крістін Девіс
Крістін Девіс Фото: Getty Images
Крістін Девіс
Крістін Девіс та Карен Пітман Фото: Getty Images

Синтія Ніксон – юрист та незалежна жінка Міранда Хоббс.

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Синтія Ніксон у ролі Міранди Хоббс
Синтія Ніксон у ролі Міранди Хоббс

Після:

Синтія Ніксон
Синтія Ніксон Фото: Getty Images
Синтія Ніксон
Синтія Ніксон та Майкл Патрік Кінг Фото: Getty Images
Синтія Ніксон
Синтія Ніксон та Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля героїні із популярного серіалу "Зена — королева воїнів". На момент зйомок їй було 27 років, а зараз зірці вже давно за 50.

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#Синтія Ніксон #Сара Джессіка Паркер #Крістін Девіс