80-летний Харрисон Форд вышел в свет с женой, моложе его на 22 года (фото)

Супруги появились на премьере нового фильма об Индиане Джонсе "Колесо судьбы"

Знаменитый голливудский актер кино и телевидения, продюсер Харрисон Форд продолжает колесить по миру с фильмом со своим участием "Индиана Джонс и Колесо судьбы". Совсем недавно 80-летняя знаменитость был на премьере фильма в Голливуде, а теперь приехал в Берлин (Германия).

Спутницей звезды таких картин, как "Звёздные войны", "Бегущий по лезвию", "Самолёт президента", была жена актера, американская актриса Калиста Флокхарт. Она на 22 года младше Форда, и разница в возрасте не мешает паре жить счастливо и без каких-либо скандалов.

На красной дорожке Харрисон принарядился в черный костюм с галстуком и белой в полоску рубашку. Флокхарт сопровождала мужа в длинном до пола платье розового цвета.

Харрисон Форд с супругой Калистой Флокхарт. Фото: Getty Images

Актеры поженились в 2010 году после 8 лет романа. У них есть сын Лиам (2001), усыновлённый Флокхарт до брака с Фордом. Для Харрисона это третий брак.

От первого брака с Мэри Маркард есть сын Бенджамин, ставший шеф-поваром, и сын Уиллард, который занимается бизнесом. Во втором браке с Мелиссой Мэтисон у Форда появился сын Малкольм и дочь Джорджия — они пошли по стопам отца. Также Харрисон трижды дедушка.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Новою картину об "Индиане" также представляли актеры Мадс Миккельсен, Томас Кречманн и звезда сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж. Она, кстати, играет крестную дочь археолога — Хелену.

Мадс Миккельсен, Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж и Томас Кречманн. Фото: Getty Images

"Индиана Джонс и Колесо судьбы"

Сюжет. В 1969 году происходит интенсивная гонка в космосе. Индиана Джонс, пожилой археолог и авантюрист, беспокоится о том, что правительство США набирает бывших нацистов, чтобы превзойти Советский Союз в космической гонке. Его крёстная дочь Хелена сопровождает его в новом опасном приключении. В это время Юрген Воллер, член НАСА и бывший нацист, участвовавший в лунной программе, стремится изменить мир в соответствии со своими представлениями о лучшем будущем.

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