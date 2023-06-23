80-річний Гаррісон Форд вийшов у світ з дружиною, молодшою за нього на 22 роки (фото)

Подружжя з’явилося на прем’єрі нового фільму про Індіана Джонса "Реліквія долі"

Знаменитий голлівудський актор кіно та телебачення, продюсер Гаррісон Форд продовжує їздити по світу з фільмом зі своєю участю "Індіана Джонс і Реліквія долі". Нещодавно 80-річна знаменитість був на прем’єрі фільму в Голлівуді, а тепер приїхав до Берліна (Німеччина).

Супутницею зірки таких картин, як "Зоряні війни", "Той, хто біжить по лезу", "Літак президента", була дружина актора, американська актриса Каліста Флокхарт. Вона на 22 роки молодша за Форда, і різниця у віці не заважає парі жити щасливо і без будь-яких скандалів.

На червоній доріжці Гаррісон вбрався в чорний костюм із краваткою та білою в смужку сорочку. Флокхарт супроводжувала чоловіка в довгій до підлоги сукні рожевого кольору.

Гаррісон Форд із дружиною Калістою Флокхарт. Фото: Getty Images

Актори одружилися у 2010 році після 8 років роману. Вони мають сина Ліама (2001), усиновленого Флокхарт до шлюбу з Фордом. Для Гаррісона це третій шлюб.

Від першого шлюбу з Мері Маркард є син Бенджамін, який став шеф-кухарем, та син Віллард, який займається бізнесом. У другому шлюбі з Меліссою Метісон у Форда з’явився син Малкольм і дочка Джорджія — вони пішли стопами батька. Також Гаррісон тричі дідусь.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нову картину про "Індіана" також представляли актори Мадс Міккельсен, Томас Кречман та зірка серіалу "Флібег" Фібі Воллер-Брідж. Вона, до речі, грає хрещену дочку археолога — Хелену.

Мадс Міккельсен, Гаррісон Форд, Фібі Воллер-Брідж та Томас Кречман. Фото: Getty Images

"Індіана Джонс і Реліквія долі"

Сюжет. 1969 року відбувається інтенсивна гонка в космосі. Індіана Джонс, літній археолог і авантюрист, переймається тим, що уряд США набирає колишніх нацистів, щоб перевершити Радянський Союз у космічній гонці. Його хрещена дочка Хелена супроводжує його в новій небезпечній пригоді. У цей час Юрген Воллер, член НАСА та колишній нацист, який брав участь у місячній програмі, прагне змінити світ відповідно до своїх уявлень про краще майбутнє.

Раніше "Телеграф" писав, що 58-річна Сара Джессіка Паркер підсвітила знаменитий 102-поверховий хмарочос у Нью-Йорку. Це сталося на честь 25-річчя серіалу "Секс у великому місті" та виходу другого сезону серіалу "І просто так".