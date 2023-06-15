80-річний Харрісон Форд з’явився на прем’єрі нового "Індіани Джонса": як зараз виглядає актор

Знаменитість був у компанії своєї дружини

У середу, 14 червня, в театрі Долбі в Голлівуді відбулася прем’єра нового довгоочікуваного фільму про Індіану Джонс — Індіана Джонс і циферблат долі, в якому до головної ролі повернувся 80-річний Харрісон Форд. І звичайно ж актор не пропустив цієї події.

На червоній доріжці перед прем’єрою картини знаменитість, який вперше з’явився на екрані в ролі героїчного археолога у 1981 році, з’явився у компанії своєї дружини, 58-річної Калісти Флокхарт. Пара мило обіймалася і трималася за руки цілий вечір.

80-річний Харрісон Форд для події вибрав чорний костюм та краватку, завершивши образ білою класичною сорочкою та блискучими чорними класичними туфлями, а Флокхарт приміряла чорний топ із відкритими плечима та яскраву золотисто-жовту спідницю від Ralph Lauren.

Зазначимо, що наступного дня після прем’єри нового "Індіани Джонса", а саме 15 червня, Форд та Флокхарт відзначають річницю весілля. У 2023 році їхній родині виповнилося 13 років.

Харрісон Форд на прем’єрі нового "Індіани Джонса" Фото: Getty Images

Харрісон Форд та Каліста Флокхарт Фото: Getty Images

Харрісон Форд та Каліста Флокхарт одружені вже 13 років Фото: Getty Images

Прем’єра фільму з Харрісоном Фордом запланована на 30 червня Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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