Фінальний трейлер нового "Індіани Джонса". Що ми побачимо у "Реліквії долі" (відео)

Бюджет фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" склав рекордні 300 млн доларів

У мережі з’явився новий трейлер п’ятої серії про пригоди екстремала-професора Індіани Джонса. Як заявили в компанії Lucasfilm, це фінальний трейлер перед прем’єрою фільму на 76-му кінофестивалі у Каннах, який стартує 16 травня 2023 року.

У новому ролику герой Харрісона Форда, якому цього року виповниться 81 рік, помітно постарів, але все не втрачає хватки — бадьоро скаче на коні тунелем метро та здійснює інші подвиги, властиві американським професорам археології.

Дія фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" розгортається в 1969 році на тлі космічних перегонів між СРСР і США — яка з держав першою висадиться на Місяці. Як завжди, не обійшлося без підступних нацистів: цього разу роль німця-антагоніста виконав Мадс Міккельсен ("Ще по одній", серіал "Ганнібал"), загримований під Рональда Лейсі в ролі майора Тота з першої частини пригод Індіани Джонса.

Також у фільмі знялася в ролі чергової родички професора Фібі Уоллер-Брідж (серіал "Погань"). Зі старих героїв творці фільму обіцяють Джона Ріса Дейвіса, який у попередніх серіях грав професора Салаха, старого друга Джонса.

Вперше в історії франшизи в режисерське крісло сів не Стівен Спілберг, а Джеймс Менголд ("Логан", "Переступити межу"), який навіть із супергеройського кіно примудряється зробити міцну драму. Тож сподіватимемося, що фінальна частина виведе історію на новий рівень. Попередня серія "Королівства кришталевого черепа", що вийшла на екрани 15 років тому, виглядала самопародією.

Українську прем’єру призначено на 29 червня. Нагадаємо, що фільмом-відкриттям фестивалю стане історична драма "Жанна Дюбаррі" із Джонні Деппом в одній із головних ролей.