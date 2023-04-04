Гаррі Поттер стане серіалом на НВО. Що відомо про нову екранізацію

Заплановано як мінімум сім сезонів майбутнього серіалу

Стрімінговий сервіс HBO Max та кінокомпанія Warner Bros. ведуть переговори про виробництво серіалу за мотивами серії романів про Гаррі Поттера Джоан К. Роулінг, пише видання Bloomberg.

Хоча офіційно інформацію поки що не підтвердили, нібито угода вже близька до завершення. Заплановано як мінімум сім сезонів – по одному на кожну книгу основної серії романів про хлопчика-чарівника.

Перші чутки про те, що всесвіт "Гаррі Поттера" отримає серіал, з’явилися ще у січні 2022 року. Що не дивно – повнометражні екранізації книг принесли студії Warner Bros. мільярдні прибутки.

У свою чергу, участь HBO, де створювалися такі серіальні хіти, як "Гра престолів", "Світ Дикого Заходу" або нещодавній "Білий лотос", дозволяє сподіватися, що майбутня серіальна екранізація буде нічим не гіршою за серію фільмів, що зібрали кращих акторів британської школи та видатних постановників на кшталт Кріса Коламбуса ("Один вдома") та Альфонса Куарона ("Гравітація").

Можливо, продюсером серіалу стане Джоан К. Роулінг – з нею тривають переговори. Якщо все складеться вдало, перший сезон має вийти на малі екрани не раніше 2005-2006 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі серіали, які виходять у квітні. Серед них п’ять прем’єр та один фінальний сезон.