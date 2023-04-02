Тореадори з Васюківки, детектив Кефірчик, Гаррі Поттер та всі-всі-всі. Сім найкращих книг для дітей українською

Ці книги буде цікаво прочитати не лише дітям, а й батькам

Щороку 2 квітня, у день народження великого казкаря Ганса Християна Андерсена, весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги. Цього дня, що відзначається з 1967 року, "Телеграф" вирішив дізнатися, які дитячі книги користуються найбільшою популярністю в українських покупців.

Джоан К. Роулінг, "Гаррі Поттер та філософський камінь"

Перша книга про пригоди маленького чарівника в круглих окулярах, як і раніше, входить у всіх топи бестселерів дитячих книг – адже роман з’явився на полицях книгарень понад 25 років тому! Немає сенсу розповідати, про що ця книга, адже історію Гаррі Поттера знають і старі, і малі. Зазначимо лише, що над українським перекладом працював поет і публіцист Віктор Морозов, який вважається найкращим перекладачем Джоан Роулінг.

Всеволод Нестайко, "Тореадори з Васюківки"

Головний український бестселер для дітей був написаний майже шістдесят років тому, але користується любов’ю нових поколінь читачів також. Лише за роки незалежності веселу книгу про пригоди двох школярів, які мріють прославитися на весь світ, було перевидано двічі. Причому для останнього видання автор переробив текст, викинувши з книжки усе, що встигло застаріти з часів її написання. Тож "Тореадори з Васюківки" ще довго будуть актуальними – діти дорослішають, але країна дитинства нікуди не подіється, і в ній завжди чекатимуть нових друзів герої цієї розумної та веселої книги.

Меган Макдональд, "Джуді Муді"

Про пригоди рудоволосої дівчинки Джуді Муді на даний момент написано два десятки книг і навіть знято фільм. За словами їхньої авторки, вона почала писати під впливом старших сестер – Меган Макдональд росла п’ятою дитиною у багатодітній родині, де народжувалися одні дівчатка. А на думку її видавців, книги про Джуді Муді та її друзів захоплюють навіть тих юних читачів, які не люблять читати. По-перше, вони веселі та по-справжньому захоплюючі. А по-друге, кожна така історія містить ненав’язливу мораль. Кажуть, нарівні з дітьми книги про Джуді Муді із задоволенням читають навіть їхні батьки.

Олександр Шатохін, "Жовтий метелик"

Художник Олександр Шатохін називає свої книги "сайлентбуками", або "тихими книгами-картинками без букв". "Жовтий метелик" — досить похмура, як для дітей, історія, адже вона про війну в Україні. Але книга чудово намальована і, як наголошують її творці, дарує читачам оптимізм. У лютому "Жовтий метелик" увійшов до топ-100 найкращих мальованих книг з усього світу на ювілейному, 60-му за рахунком Болонському дитячому книжковому ярмарку.

Джоан К. Роулінг, "Різдвяна свинка"

Роулінг знаменита не лише книгами про Гаррі Поттера чи детективними романами для дорослих. "Різдвяна свинка" — перша її книга для дітей після серії про хлопчика-чарівника. Чарівний тут, як ви вже здогадалися, не хлопчик, а те саме порося. Це зворушлива гостросюжетна історія про дружбу хлопчика, який не вимовляє букву "р", із іграшкою, що ожила. Разом вони вирушають напередодні Святвечора в дуже ризиковану подорож до чарівної Країни Втрачених, щоб… Але краще ви про це прочитайте самі.

Роальд Дал, "Чарлі та шоколадна фабрика"

Великий казкар Роальд Дал у наших краях не такий відомий, як його колега Джоан К. Роулінг, але в англомовному світі його історіями як для дорослих, так і для дітей зачитуються не перший десяток років. До речі, сама Роулінг – велика фанатка творів Дала. Завдяки екранізації "Чарлі та шоколадної фабрики" парадоксальні оповідання письменника, який замість сюсюкання з дітьми вважав за краще здивувати та налякати своїх маленьких читачів, полюбили і в Україні. До речі, а ви знаєте, що автор спочатку вигадав Чарлі чорношкірим, але видавець його переконав?

Малгожата Стренковська-Заремба, "Детектив Кефірчик вистежує оселедець"

На батьківщині, у Польщі, Малгожата Стренковська-Заремба – відома письменниця, авторка книг у серіях про школяра на ім’я Філіпек та маленького детектива Теодора Кефірчика. З 2016 року її книги виходять українською мовою, тож тепер і вітчизняні школярі можуть з головою поринути у пригоди Кефірчика та його друзів. Це вже третя книга, перекладена в Україні – в ній розповідається про те, що навіть на канікулах маленький детектив не залишився без діла: він розслідує справу про зниклі садові меблі свого дядька.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ять найкращих українських книг 2022 року.