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Про війну і не тільки: 3 нові українські книги, які варто прочитати

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Якщо ви задавалися питанням, що б почитати цікавого та українського — цей матеріал для вас Новина оновлена 15 березня 2023, 12:06
Якщо ви задавалися питанням, що б почитати цікавого та українського — цей матеріал для вас. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо коротко про літературні новинки 2023 року

В останні роки все чіткіше простежується зміна смаків українців — якщо раніше серед іншого була популярна російська література, то зараз багато хто вважає за необхідне розвивати власну культуру, читати українські книги.

Тому "Телеграф" зібрав добірку з трьох нових книг українських авторів, які вийшли з початку 2023 року. Вони написані в різних жанрах, а тому кожен зможе знайти собі щось до смаку.

"Таймер війни. Довга комендантська година"

Це трилер, який написав Андрій Кокотюха про початок повномасштабного вторгнення до України у 2022 році. У центрі сюжету офіцер військової розвідки, який дізнається, що в оточеному Києві з’явився російський диверсант на прізвисько Гюрза. В умовах, коли росіяни підбираються до столиці, літають ракети та гримлять сирени, великий теракт вкрай небажаний, і наш головний герой починає полювання.

Андрій Кокотюха Таймер війни Довгий комендантський час книга 2023

"Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну"

Відомий український історик Володимир В’ятрович упевнений, що війна почалася не 24 лютого 2022 року, і наводить в якості аргументів 45 уроків історії, які має засвоїти кожен українець, щоб відстояти свою незалежність, оскільки історія сувора вчителька, і її незасвоєні уроки мають властивість повторюватися.

Володимир В’ятрович Наша столітня Короткі нариси про довгу війну книга 2023

"Танхельм. Первісний Дух"

Це пригодницький роман, фантастика, яку випустила Юлія Романюк. Вона розповідає про королівство морфів, істот, які наполовину люди, а наполовину тварини, — і в цьому королівстві раптово відбувається переворот, королева гине, а до влади приходить кровожерний маг, через що морфи починають дичавіти і голодувати. Змінити ситуацію може морфіня, яка 10 років прожила у засланні на Крайній Півночі.

Юлия Романюк Танхельм Первісний Дух книга 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому варто прочитати український медичний трилер "Танці з кістками".

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#Володимир В'ятрович #Андрій Кокотюха #книги