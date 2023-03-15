Про війну і не тільки: 3 нові українські книги, які варто прочитати

Розповідаємо коротко про літературні новинки 2023 року

В останні роки все чіткіше простежується зміна смаків українців — якщо раніше серед іншого була популярна російська література, то зараз багато хто вважає за необхідне розвивати власну культуру, читати українські книги.

Тому "Телеграф" зібрав добірку з трьох нових книг українських авторів, які вийшли з початку 2023 року. Вони написані в різних жанрах, а тому кожен зможе знайти собі щось до смаку.

"Таймер війни. Довга комендантська година"

Це трилер, який написав Андрій Кокотюха про початок повномасштабного вторгнення до України у 2022 році. У центрі сюжету офіцер військової розвідки, який дізнається, що в оточеному Києві з’явився російський диверсант на прізвисько Гюрза. В умовах, коли росіяни підбираються до столиці, літають ракети та гримлять сирени, великий теракт вкрай небажаний, і наш головний герой починає полювання.

"Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну"

Відомий український історик Володимир В’ятрович упевнений, що війна почалася не 24 лютого 2022 року, і наводить в якості аргументів 45 уроків історії, які має засвоїти кожен українець, щоб відстояти свою незалежність, оскільки історія сувора вчителька, і її незасвоєні уроки мають властивість повторюватися.

"Танхельм. Первісний Дух"

Це пригодницький роман, фантастика, яку випустила Юлія Романюк. Вона розповідає про королівство морфів, істот, які наполовину люди, а наполовину тварини, — і в цьому королівстві раптово відбувається переворот, королева гине, а до влади приходить кровожерний маг, через що морфи починають дичавіти і голодувати. Змінити ситуацію може морфіня, яка 10 років прожила у засланні на Крайній Півночі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому варто прочитати український медичний трилер "Танці з кістками".