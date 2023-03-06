Доляна, Зоря, Оріяна і не тільки: 30 забутих українських жіночих імен
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Цілком можливо, деякі з цих імен могли носити ваші предки
Якийсь час в Україні був тренд на рідкісні та іноземні імена для дітей, проте зараз все більше українців воліють повертатися до одвічно українського, цікавляться своєю культурою та спадщиною. Це стосується і імен для дітей.
На каналі в TikTok @christina_fazalu згадують старі та практично забуті на сьогодні українські імена, які носили наші предки раніше.
"Телеграф" вибрав для вас 30 красивих старих жіночих імен:
- Оріяна;
- Світлозара;
- Єсенія;
- Лукерія;
- Сіяна;
- Яніна;
- Калина;
- Квітка;
- Вірляна;
- Меланія;
- Доляна;
- Орина;
- Воля;
- Євдокія;
- Млада;
- Неонілла;
- Єфросинія;
- Мотря;
- Оляна;
- Зоря;
- Пелагея;
- Павліна;
- Майя;
- Мальва;
- Ївга;
- Франка;
- Корнелія;
- Домаха;
- Леонілла;
- Магдалина.
Варто зауважити, що українці у захваті від таких імен.
"Нова мета — назвати доньку українським ім’ям", "Тепер мрія буде, народити дівчаток двійнят і назвати їх Воля та Влада", "Хочу дитину, щоб назвати її Доляна", "Спеціально виросту, народжу і назву одним із стародавніх українських імен", — серед іншого, пишуть у коментарях.
В останні роки все більше українців намагаються повертатися до своїх витоків, цікавитися народними традиціями, культурою та звичаями, зокрема, у зв’язку з російською агресією, яка у багатьох викликала відторгнення всього російського та радянського.
Як повідомляв "Телеграф", також стає все популярнішим забутий український народний музичний інструмент бандура, — і ви здивуєтеся, як насправді круто він може звучати.