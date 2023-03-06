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Доляна, Зоря, Оріяна і не тільки: 30 забутих українських жіночих імен

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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У давнину українки носили дуже гарні імена Новина оновлена 06 березня 2023, 13:18
У давнину українки носили дуже гарні імена. Фото Getty Images

Цілком можливо, деякі з цих імен могли носити ваші предки

Якийсь час в Україні був тренд на рідкісні та іноземні імена для дітей, проте зараз все більше українців воліють повертатися до одвічно українського, цікавляться своєю культурою та спадщиною. Це стосується і імен для дітей.

На каналі в TikTok @christina_fazalu згадують старі та практично забуті на сьогодні українські імена, які носили наші предки раніше.

"Телеграф" вибрав для вас 30 красивих старих жіночих імен:

  1. Оріяна;
  2. Світлозара;
  3. Єсенія;
  4. Лукерія;
  5. Сіяна;
  6. Яніна;
  7. Калина;
  8. Квітка;
  9. Вірляна;
  10. Меланія;
  11. Доляна;
  12. Орина;
  13. Воля;
  14. Євдокія;
  15. Млада;
  16. Неонілла;
  17. Єфросинія;
  18. Мотря;
  19. Оляна;
  20. Зоря;
  21. Пелагея;
  22. Павліна;
  23. Майя;
  24. Мальва;
  25. Ївга;
  26. Франка;
  27. Корнелія;
  28. Домаха;
  29. Леонілла;
  30. Магдалина.

Варто зауважити, що українці у захваті від таких імен.

"Нова мета — назвати доньку українським ім’ям", "Тепер мрія буде, народити дівчаток двійнят і назвати їх Воля та Влада", "Хочу дитину, щоб назвати її Доляна", "Спеціально виросту, народжу і назву одним із стародавніх українських імен", — серед іншого, пишуть у коментарях.

В останні роки все більше українців намагаються повертатися до своїх витоків, цікавитися народними традиціями, культурою та звичаями, зокрема, у зв’язку з російською агресією, яка у багатьох викликала відторгнення всього російського та радянського.

Як повідомляв "Телеграф", також стає все популярнішим забутий український народний музичний інструмент бандура, — і ви здивуєтеся, як насправді круто він може звучати.

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#Підбірка #Імена #Жіночі імена