Доляна, Зоря, Оріяна і не тільки: 30 забутих українських жіночих імен

Цілком можливо, деякі з цих імен могли носити ваші предки

Якийсь час в Україні був тренд на рідкісні та іноземні імена для дітей, проте зараз все більше українців воліють повертатися до одвічно українського, цікавляться своєю культурою та спадщиною. Це стосується і імен для дітей.

На каналі в TikTok @christina_fazalu згадують старі та практично забуті на сьогодні українські імена, які носили наші предки раніше.

"Телеграф" вибрав для вас 30 красивих старих жіночих імен:

Оріяна; Світлозара; Єсенія; Лукерія; Сіяна; Яніна; Калина; Квітка; Вірляна; Меланія; Доляна; Орина; Воля; Євдокія; Млада; Неонілла; Єфросинія; Мотря; Оляна; Зоря; Пелагея; Павліна; Майя; Мальва; Ївга; Франка; Корнелія; Домаха; Леонілла; Магдалина.

Варто зауважити, що українці у захваті від таких імен.

"Нова мета — назвати доньку українським ім’ям", "Тепер мрія буде, народити дівчаток двійнят і назвати їх Воля та Влада", "Хочу дитину, щоб назвати її Доляна", "Спеціально виросту, народжу і назву одним із стародавніх українських імен", — серед іншого, пишуть у коментарях.

В останні роки все більше українців намагаються повертатися до своїх витоків, цікавитися народними традиціями, культурою та звичаями, зокрема, у зв’язку з російською агресією, яка у багатьох викликала відторгнення всього російського та радянського.

Як повідомляв "Телеграф", також стає все популярнішим забутий український народний музичний інструмент бандура, — і ви здивуєтеся, як насправді круто він може звучати.