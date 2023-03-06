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Доляна, Зоря, Орияна и не только: 30 забытых украинских женских имен

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В древности украинки носили очень красивые имена Новость обновлена 06 марта 2023, 13:18
В древности украинки носили очень красивые имена. Фото Getty Images

Вполне возможно, некоторые из этих имен могли носить ваши предки

Некоторое время в Украине был тренд на редкие и иностранные имена для детей, однако сейчас все больше украинцев предпочитают возвращаться к исконно украинскому, интересуются своей культурой и наследием. Касается это и имен для детей.

На канале в TikTok @christina_fazalu вспоминают старые и практически забытые на сегодняшний день украинские имена, которые носили наши предки раньше.

"Телеграф" выбрал для вас 30 красивых старых женских имен:

  1. Орияна;
  2. Светлозара;
  3. Есения;
  4. Лукерия;
  5. Сияна;
  6. Янина;
  7. Калина;
  8. Квитка;
  9. Вирляна;
  10. Мелания;
  11. Доляна;
  12. Орина;
  13. Воля;
  14. Евдокия;
  15. Млада;
  16. Неонилла;
  17. Ефросиния;
  18. Мотря;
  19. Оляна;
  20. Зоря;
  21. Пелагея;
  22. Павлина;
  23. Майя;
  24. Мальва;
  25. Ивга;
  26. Франка;
  27. Корнелия;
  28. Домаха;
  29. Леонилла;
  30. Магдалина.

Стоит заметить, что украинцы в восторге от таких имен.

"Новая цель — назвать дочку украинским именем", "Теперь мечта будет, родить девочек двойняшек и назвать их Воля и Влада", "Хочу ребенка, чтобы назвать ее Доляна", "Специально вырасту, рожу и назову одним из стародавних украинских имен", — среди прочего, пишут в комментариях.

В последние годы все больше украинцев стараются возвращаться к своим истокам, интересоваться народными традициями, культурой и обычаями, — в частности, в связи с российской агрессией, которая у многих вызвала отторжение всего российского и советского.

Как сообщал "Телеграф", также становится все популярнее забытый украинский народный музыкальный инструмент бандура, — и вы удивитесь, как потрясающе на самом деле он звучит.

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