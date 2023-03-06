Доляна, Зоря, Орияна и не только: 30 забытых украинских женских имен
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вполне возможно, некоторые из этих имен могли носить ваши предки
Некоторое время в Украине был тренд на редкие и иностранные имена для детей, однако сейчас все больше украинцев предпочитают возвращаться к исконно украинскому, интересуются своей культурой и наследием. Касается это и имен для детей.
На канале в TikTok @christina_fazalu вспоминают старые и практически забытые на сегодняшний день украинские имена, которые носили наши предки раньше.
"Телеграф" выбрал для вас 30 красивых старых женских имен:
- Орияна;
- Светлозара;
- Есения;
- Лукерия;
- Сияна;
- Янина;
- Калина;
- Квитка;
- Вирляна;
- Мелания;
- Доляна;
- Орина;
- Воля;
- Евдокия;
- Млада;
- Неонилла;
- Ефросиния;
- Мотря;
- Оляна;
- Зоря;
- Пелагея;
- Павлина;
- Майя;
- Мальва;
- Ивга;
- Франка;
- Корнелия;
- Домаха;
- Леонилла;
- Магдалина.
Стоит заметить, что украинцы в восторге от таких имен.
"Новая цель — назвать дочку украинским именем", "Теперь мечта будет, родить девочек двойняшек и назвать их Воля и Влада", "Хочу ребенка, чтобы назвать ее Доляна", "Специально вырасту, рожу и назову одним из стародавних украинских имен", — среди прочего, пишут в комментариях.
В последние годы все больше украинцев стараются возвращаться к своим истокам, интересоваться народными традициями, культурой и обычаями, — в частности, в связи с российской агрессией, которая у многих вызвала отторжение всего российского и советского.
Как сообщал "Телеграф", также становится все популярнее забытый украинский народный музыкальный инструмент бандура, — и вы удивитесь, как потрясающе на самом деле он звучит.