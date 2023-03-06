Доляна, Зоря, Орияна и не только: 30 забытых украинских женских имен

Вполне возможно, некоторые из этих имен могли носить ваши предки

Некоторое время в Украине был тренд на редкие и иностранные имена для детей, однако сейчас все больше украинцев предпочитают возвращаться к исконно украинскому, интересуются своей культурой и наследием. Касается это и имен для детей.

На канале в TikTok @christina_fazalu вспоминают старые и практически забытые на сегодняшний день украинские имена, которые носили наши предки раньше.

"Телеграф" выбрал для вас 30 красивых старых женских имен:

Орияна; Светлозара; Есения; Лукерия; Сияна; Янина; Калина; Квитка; Вирляна; Мелания; Доляна; Орина; Воля; Евдокия; Млада; Неонилла; Ефросиния; Мотря; Оляна; Зоря; Пелагея; Павлина; Майя; Мальва; Ивга; Франка; Корнелия; Домаха; Леонилла; Магдалина.

Стоит заметить, что украинцы в восторге от таких имен.

"Новая цель — назвать дочку украинским именем", "Теперь мечта будет, родить девочек двойняшек и назвать их Воля и Влада", "Хочу ребенка, чтобы назвать ее Доляна", "Специально вырасту, рожу и назову одним из стародавних украинских имен", — среди прочего, пишут в комментариях.

В последние годы все больше украинцев стараются возвращаться к своим истокам, интересоваться народными традициями, культурой и обычаями, — в частности, в связи с российской агрессией, которая у многих вызвала отторжение всего российского и советского.

Как сообщал "Телеграф", также становится все популярнее забытый украинский народный музыкальный инструмент бандура, — и вы удивитесь, как потрясающе на самом деле он звучит.