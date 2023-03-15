Про войну и не только: 3 новые украинские книги, которые стоит прочитать

Рассказываем коротко про литературные новинки 2023 года

В последние годы все четче прослеживается изменение вкусов украинцев, — если раньше среди прочего в ходу была российская литература, то сейчас многие считают необходимым развивать собственную культуру, читать украинские книги.

Потому "Телеграф" собрал подборку из трех новых книг украинских авторов, которые вышли с начала 2023 года. Они написаны в разных жанрах, а потому каждый сможет найти себе что-то по вкусу.

"Таймер війни. Довга комендантська година"

Это триллер, который написал Андрей Кокотюха про начало полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В центре сюжета офицер военной разведки, который узнает, что в окруженном Киеве появился российский диверсант по прозвищу Гюрза. В условиях, когда россияне подбираются к столице, летают ракеты и гремят сирены, большой теракт крайне нежелателен, и наш главный герой начинает охоту.

"Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну"

Известный украинский историк Владимир Вятрович уверен, — война началась не 24 февраля 2022 года, и приводит в качестве аргументов 45 уроков истории, которые должен усвоить каждый украинец, чтобы отстоять свою независимость, поскольку история строгая учительница, и ее неусвоенные уроки имеют свойство повторяться.

"Танхельм. Первісний Дух"

Это приключенческий роман, фантастика, которую выпустила Юлия Романюк. Она рассказывает про королевство морфов, существ, которые наполовину люди, а наполовину животные, — и в этом королевстве в один момент происходит переворот, королева погибает, а ко власти приходит кровожадный маг, из-за чего морфы начинают дичать и голодать. Изменить ситуацию может морфиня, которая 10 лет прожила в ссылке на Крайнем Севере.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему стоит прочитать украинский медицинский триллер "Танцы с костями".