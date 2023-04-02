Тореадоры из Васюкивки, детектив Кефирчик, Гарри Поттер и все-все-все. Семь лучших книг для детей на украинском

Эти книги будет интересно прочесть не только детям, но и родителям

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. В этот день, который отмечается с 1967 года, "Телеграф" решил узнать, какие детские книги пользуются самой большой популярностью у украинских покупателей.

Джоан К. Роулинг, "Гарри Поттер и философский камень"

Первая книга о приключениях маленького волшебника в круглых очках по-прежнему входит во всех топы бестселлеров детских книг – а ведь роман появился на полках книжных магазинов более 25 лет назад! Нет смысла рассказывать, о чем эта книга, ведь историю Гарри Поттера знают и стар, и млад. Отметим только, что над украинским переводом работал поэт и публицист Виктор Морозов, считающийся лучшим переводчиком Джоан Роулинг.

Всеволод Нестайко, "Тореадоры из Васюкивки"

Главный украинский бестселлер для детей был написан почти шестьдесят лет назад, но все также пользуется любовью новых поколений читателей. Только за годы независимости веселая книга о приключениях двух школьников, мечтающих прославиться на весь мир, была переиздана дважды. Причем для последнего издания сам автор переработал текст, выбросив из книги все, что успело устареть с момента ее написания. Так что "Тореадоры из Васюкивки" еще долго будут актуальными – дети взрослеют, но страна детства никуда не девается, и в ней всегда будут ждать новых друзей герои этой умной и веселой книги.

Меган Макдональд, "Джуди Муди"

О приключениях рыжеволосой девочки Джуди Муди на данный момент написано два десятка книг и даже снят фильм. По словам их создательницы, она начала писать под влиянием старших сестер – Меган Макдональд росла пятым ребенком в многодетной семье, где рождались одни девочки. А по мнению ее издателей, книги о Джуди Муди и ее друзьях увлекают даже тех юных читателей, которые не любят читать. Во-первых, они веселые и по-настоящему увлекательные. А во-вторых, каждая такая история содержит ненавязчивую мораль. Говорят, наравне с детьми книги о Джуди Муди с удовольствие читают даже их родители.

Александр Шатохин, "Желтый мотылек"

Художник Александр Шатохин называет свои книги "сайлентбуками", или "тихими книгами-картинками без букв". "Желтый мотылек" — довольно мрачная, как для детей, история, ведь она о войне в Украине. Но книга замечательно нарисована и, как подчеркивают ее создатели, дарит читателям оптимизм. В феврале "Желтый мотылек" вошел в топ-100 лучших рисованных книг со всего мира на юбилейной, 60-й по счету Болонской детской книжной ярмарке.

Джоан К. Роулинг, "Рождественский поросенок"

Роулинг знаменита не только книгами о Гарри Поттере или детективными романами для взрослых. "Рождественский поросенок" — первая ее книга для детей после серии о мальчике-волшебнике. Волшебный здесь, как вы уже догадались, не мальчик, а тот самый поросенок. Это трогательная остросюжетная история о дружбе мальчика, который не выговаривает букву "р", с ожившей игрушкой. Вместе они отправляются накануне Сочельника в очень рискованное путешествие в волшебную Страну Потерянных, чтобы… Но лучше вы прочитайте сами.

Роальд Дал, "Чарли и шоколадная фабрика"

Великий сказочник Роальд Дал в наших краях не так известен, как его коллега Джоан К. Роулинг, но в англоязычном мире его историями как для взрослых, так и для детей зачитываются не первый десяток лет. К слову, сама Роулинг – большая фанатка произведений Дала. Благодаря экранизации "Чарли и шоколадной фабрики" парадоксальные рассказы писателя, который вместо сюсюканья с детьми предпочитал как следует удивить и напугать своих маленьких читателей, полюбили и в Украине. Кстати, а вы знаете, что автор изначально придумал Чарли чернокожим, но издатель его переубедил?

Малгожата Стренковска-Заремба, "Детектив Кефирчик выслеживает селедку"

На родине, в Польше, Малгожата Стренковска-Заремба – известная писательница, автор книг в сериях о школьнике по имени Филипек и маленьком детективе Теодоре Кефирчике. С 2016 года ее книги выходят на украинском языке, так что теперь и отечественные школьники могут с головой окунуться в приключения Кефирчика и его друзей. Это уже третья книга, переведенная в Украине – в ней рассказывается о том, что даже на каникулах маленький сыщик не остался без дела: он расследует дело о пропавшей садовой мебели своего дяди.

Напомним, ранее мы писали о пяти лучших украинских книгах 2022 года.