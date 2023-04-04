"Гарри Поттер" станет сериалом на НВО. Что известно о новой экранизации

Запланировано как минимум семь сезонов будущего сериала

Стриминговый сервис HBO Max и кинокомпания Warner Bros. ведут переговоры о производстве сериала по мотивам серии романов о Гарри Поттере Джоан К. Роулинг, пишет издание Bloomberg.

Хотя официально информацию пока еще не подтвердили, якобы сделка уже близка к завершению. Запланировано как минимум семь сезонов – по одному на каждую книгу основной серии романов о мальчике-волшебнике.

Первые слухи о том, что вселенная "Гарри Поттера" получит сериал, появились еще в январе 2022 года. Что не удивительно – полнометражные экранизации книг принесли студии Warner Bros. миллиардные прибыли.

В свою очередь, участие HBO, где создавались такие сериальные хиты, как "Игра престолов", "Мир Дикого Запада" или недавний "Белый лотос", позволяет надеяться, что будущая сериальная экранизация будет ничем не хуже серии фильмов, собравших лучших актеров британской школы и выдающихся постановщиков наподобие Криса Коламбуса ("Один дома") и Альфонса Куарона ("Гравитация").

Возможно, продюсером сериала станет Джоан К. Роулинг – с ней ведутся переговоры. Если все сложится, первый сезон должен выйти на малые экраны не ранее 2005-2006 годов.

Напомним, ранее мы писали о лучших сериалах, которые выходят в апреле. Среди них пять премьер и один финальный сезон.