Хоррор о близнецах, криминальная комедия и фантастическая сатира. 6 лучших сериалов апреля (видео)

Апрельские сериалы порадуют жанровым разнообразием

По сложившейся доброй традиции "Телеграф" изучил для вас сериальные премьеры будущего месяца и отобрал шесть наиболее многообещающих "мыльных опер" апреля.

"Грызня" (Beef)

Премьера: 6 апреля. Победа в оскаровской гонке-2023 фильма "Все, везде и сразу" вызвала новую волну внимания к корейскому кино, в частности – к "дорамам", как называют сериалы из Японии и Южной Кореи. Так что не удивительно, что "Грызня" стала одним из самых ожидаемых сериалов месяца: на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 100%.

Согласно анонсам, это история о том, как двое незнакомых людей – обычный строитель и обеспеченная бизнесвумен (в главных ролях снялись Стивен Ён из "Ходячих мертвецов" и Эли Вонг, звезда сериала "Американская домохозяйка") ввязываются в конфликт на парковке, который разрастается, как снежный ком, превращая в хаос как их собственные жизни, как и людей из их окружения.

Первым критикам, которые успели посмотреть сериал, "Грызня" пришлась по вкусу. Издание Collider назвало его "многоуровневым исследованием психического здоровья, человеческой морали и того, как повседневный хаос формирует нашу жизнь". А The Hollywood Reporter — "пиром острой комедии, диких острых ощущений и обезоруживающего сопереживания". Единственная претензия: авторы долго запрягают.

"Человек из Флориды" (Florida Man)

Премьера: 13 апреля. Еще одна премьера от Netflix, судя по описанию, представляет собой сериал в стиле "Фарго" – очень черную комедию абсурда на криминальную тематику. Главный герой, бывший полицейский и азартный игрок (Эдгар Рамирес, исполнивший роль Версаче в "Американской истории преступлений") задолжал крупную сумму мафиозному боссу и теперь вынужден принять предложение, от которого невозможно отказаться.

Сериал получил свое название не только по месту действия – он обыгрывает англоязычный мем "Мужик из Флориды" (или "Флорида мэн"), который возник, благодаря заголовкам американских новостей. Они стандартно начинаются с места действия: "Мужчина из Миннесоты убил свою жену", или "Учитель из Техаса выиграл миллион долларов", и так далее. И только новости из Флориды описывали какие-то дикие, абсурдные события. Например, "Мужчина из Флориды пытался обменять в "Макдональдс" своего несовершеннолетнего ребенка на 15 гамбургеров". Как что зрелище обещает быть веселым.

"Удивительная миссис Мэйзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Премьера: 14 апреля. Финальный, пятый сезон одного из лучших комедийных сериалов – умное и смешное кино, сочетающее альтернативную историю американского стендапа, который из маргинального развлечения превращается в большое искусство, с язвительным очерком о времени и нравах.

Главная героиня, разведенная домохозяйка в исполнении Рэйчел Броснахэн ("Карточный домик"), внезапно открывает в себе комедийный талант, но… На дворе вторая половина 1950-х, и замужним женщинам (особенно из круга богатых ортодоксальных евреев Нью-Йорка) не пристало выходить на сцену с пошлыми шуточками о сексе и семейных отношениях.

Особое очарование "Удивительной миссис Мэйзел" придает стилизация под комедии Золотой эпохи Голливуда с их броским блеском и остроумными диалогами. А вкус создательницы сериала Эми Шерман-Палладино ("Девочки Гилмор" 2000 года) не позволил этой истории превратиться в схематичный манифест феминизма.

К сожалению, четвертый сезон оказался самым неудачным – он впервые с 2017 года даже не получил ни одной профильной премии. Но, как надеется "Телеграф", создатели постараются закончить сериал на такой же высокой ноте, как начали.

"Миссис Дэйвис" (Mrs. Davis)

Премьера: 20 апреля. Мощный всплеск развития нейросетей за последний год сделал тему искусственного интеллекта не только актуальной, но еще и по-настоящему волнующей. Ведь только сейчас мы начинаем понимать возможности ИИ, так что самые безумные предположения фантастов прошлого обещают стать реальностью уже в самом ближайшем будущем.

Именно в подобной утопии, где человеческие жизни контролирует ИИ под именем "Миссис Дэвис", развиваются события нового сериала. Согласно анонсу, в мире "Миссис Дэйвис" все основные общественные, политические и экономические решения принимаются с помощью компьютерных алгоритмов, а люди воспринимают ИИ как новое божество.

Главный конфликт в этой красочной, судя по трейлеру, фантастической сатире разворачивается между наукой и религией, когда главная героиня, молодая монахиня в исполнении Бетти Гилпин ("Блеск", "Сестра Джеки"), пытается противостоять дивному новому миру технологий.

Шоу обещает быть интересным – сценарий написал Дэймон Линделофф, создатель культовых "Лост" и сериальной версии "Хранителей". А одним из постановщиков выступил Оуэн Харрис, набивший руку на антиутопиях ("Черное зеркало", "Дивный новый мир"). 20 апреля станут доступны сразу четыре эпизода.

"Связанные насмерть" (Dead Ringers)

Премьера: 21 апреля. Мы уже писали о сериалах, которые снимаются по мотивам популярных фильмов прошлого – "История мира, часть 2" и "Правдивая ложь". А теперь нам предстоит сериальная адаптация одноименного фильма 1988 года, поставленного прославленным мастером боди-хорроров и психологических триллеров Дэвидом Кроненбергом. Что самое удивительное, шокирующая история двух близнецов-гинекологов, патологически связанных друг с другом – они даже умерли одновременно, основана на реальных фактах.

Мини-сериал переосмысляет фильм с феминистской точки зрения: близнецы превращаются в двух сестер (Рэйчел Вайс, "Фаворитка"), но в остальном следует оригиналу. "У сестер общее все: внешность, любовники и огромное желание бросить вызов устаревшей практике и вывести женское здравоохранение на новый уровень, которое в итоге доводит их до безумия", – комментирует продюсер сериала Элис Бирч.

Как и в фильме, Рэйчел Вайс сыграла два разных образа: застенчивого, неуверенного в себе гения и его энергичной, нагловатой второй половины. Удалось ли актрисе "переиграть" Джереми Айронса из оригинального фильма, увидим уже 21 апреля – все шесть серий выйдут одновременно.

"Остров Сейнт-Икс" (Saint X)

Премьера: 26 апреля. Ценители сериальных экранизаций модных детективов тоже не остались без любимого зрелища. В дебютном романе Алексис Шайткин, который стал одним из бестселлеров 2020 года, есть все, что нужно поклонникам жанра: молодая красивая героиня, загадочное убийство, семейные тайны, прошлое, которое не отпускает героев, одержимость поисками правды и, как спойлернули рецензенты, "катастрофический финал".

Трейлер сериала до сих пор не обнародован, но так как действие происходит на Карибских островах, можно смело рассчитывать на красивую "картинку" для всех, кто за три года карантина и год военного положения не раз и не два ностальгически вспоминал об отпуске в теплых краях. А отзывы на книгу позволяют надеяться, что у создателей сериала получилось адекватно передать на малом экране атмосферу напряженного психологического триллера. В главной роли снялась Алиша Дэбнем-Кери из "Ходячих мертвецов".

Напомним, что ранее вышел третий сезон "Мандалорца", сайт "Телеграф" рассказал, чем порадовала премьера и за что мы любим сериал.