Вышел третий сезон "Мандалорца": чем порадовала премьера и за что мы любим сериал (видео)

Сценарий четвертого эпизода уже готов, осталось его только снять

Скажем прямо: за счастливым исключением "Изгоя один", все попытки повторить успех классической трилогии "Звездные войны" (1977-1983) оказались с творческой точки зрения неубедительными. Сериал Джона Фавро ("Железный человек", "Ковбои против пришельцев") стал форменным бальзамом Силы на душевные раны всех фанатов вселенной ЗВ.

Неудивительно, что третий сезон "Мандалоца", который стартовал 1 марта, все ждали с таким нетерпением. И новые приключения космического наемника, опекающего маленькое забавное существо по имени Грогу, скажем прямо, не подкачали. Что в этом хорошего, читайте в материале "Телеграфа".

Прямой наследник "Звездных войн"

Действие "Мандалорца" подчеркнуто разворачивается через несколько лет после событий фильма "Возвращение Джедая" (1983), что прямо указывает на то, что сериал Джона Фавро – прямой наследник оригинальной эпопеи Джорджа Лукаса. Кайло Рен еще ребенок, Рэй Скайуокер вообще не родилась, и все, что успели наснимать за последние сорок лет на тему ЗВ, можно благополучно выбросить из головы.

Еще отметим, что главным героем "Мандалорца" стал персонаж, появляющийся как раз в шестом эпизоде – наемник в доспехах и с лицом, скрытым под маской. Оригинальные ЗВ были любопытным жанровым экспериментом, объединившим "космическую оперу" с вестерном (и одним из первых опытов привнесения в массовое кино идеологии нью-эйдж – Джордж Лукас признавал, что идею Силы он почерпнул из книг Карлоса Кастанеды).

"Мандалорец" точно также эффектно соединил в себе эти два жанра, щедро разбавленные фэнтези.

Маркетинговая "пасхалочка" от Google к премьере нового сезона

Кстати. Премьеру третьего сезона сопровождал очень забавный маркетинговый ход. Поисковик Google добавил в интерфейс тематическую "пасхалку", посвященную Грогу: если загуглить The Mandalorian, в правом нижнем углу страницы появится маленький ушастый герой сериала. А если нажать на его изображение, фигурка Грогу начнет двигаться и "сбрасывать" вниз страницы блоки поисковой выдачи. "Пасхалка" работает как в мобильной, так и настольной версии поисковика Google. Наслаждайтесь.

Не только для фанатов

Не удивительно, что в "Мандалорце" так трепетно воссоздается вселенная ЗВ со всей ее мифологией, хронологией и многообразием существ, населяющих эти миры – достаточно вспомнить, например, сцены на Татуине, которыми открывалась "Новая надежда" (1977). И, конечно же, триумфальное появление в финале второго сезона Люка Скайуокера мало кого оставило равнодушным. Согласитесь, иногда приятно снова ощутить себя восхищенным подростком в темном зале кинотеатра.

Но при этом, хотя сериал создан фанатами ЗВ со всей их фанатской любовью, "Мандалорец" адресован не только эзотерической кучке помешанных, которые способны без запинки назвать годы правления императора Палпатина или перечислить поименно всех рыцарей Ордена джедаев. Сериал не требует особого погружения в детали вселенной ЗВ и порадует всех, что просто хочет расслабиться на зрелищном, динамичном и в меру глуповатом развлекательном шоу.

А глупостей в сериале, конечно же, хватает: герои точно также неуязвимы лазерным бластерам штурмовиков империи, как в фильмах семидесятых годов, при этом сами гибнут десятками, словно вы играете в шутер. Да и шлемы мандалорцев могут показаться курьезной деталью, если представить, как наемники потели под ними и чесались.

Зачем смотреть третий сезон

Пока что вышел только один 35-минутный эпизод, но уже сейчас понятно, что новый сезон задал высокую планку и вполне может отказаться лучшим на данный момент – точно также, как второй сезон многие зрители оценили выше, чем первый.

"17 глава" динамична и насыщена – за полчаса главный герой успевает сразиться с огромным монстром и космическими пиратами, попытается вернуться в свой клан наемников-мандалорцев и посетит очередную планету. И все это сделано с отличными диалогами и вниманием создателей к забавным деталям. В новой серии вообще больше юмора, что тоже привлекает.

В остальном новый сезон пока что следует лучшим находкам предыдущих. Это удивительный дуэт двух героев, один из которых не снимает глухой шлем, а другой – и вовсе начиненная электроникой кукла стоимостью 5 млн долларов. Но при этом их отношения наполнены теплыми человеческими эмоциями, прекрасно переданными на экране. (Педро Паскаля в связи с другой громкой премьерой года, "Последними из нас", уже успели окрестить "сериальным папочкой".)

Еще это уникальные спецэффекты, сочетающие набивший оскомину CGI с классическими декорациями, куклами, моделями, гримом и оптическими фокусами, что не только сближает визуальный стиль сериала со ЗВ семидесятых, но также создает собственную особую стилистику.

Наконец, новый сезон все также насыщен поп-культурными отсылками. По сути, это такая себе антология фантастики, в которой собрано большинство образов и мотивов из лучших фанатических фильмов последних сорока лет – "Дюны", "Пиратов Карибского моря", "Гарри Поттера", "Хэллбоя", "Игры престолов", всего не перечислить.

Кукла Грогу обошлась в 5 млн долл, а Люкак Скайуокера "омолодили" с помощью компьютера

Что дальше?

Будем надеяться, что в таком ключе создатели выдержат весь новый сезон. Второй эпизод выйдет 8 марта, а затем каждая новая серия будет появляться по пятницам – всего запланировано восемь эпизодов. Финальный увидим 19 апреля.

Мало того, накануне премьеры третьего сезона Джон Фавро признался, что сценарий четвертого сезона уже написан.

"Мы должны знать, куда двигаться, чтобы рассказать полностью сформированную историю. Это происходило во время пост-продакшна, потому что все это должно ощущаться как продолжение и одна полная история", – рассказал шоу-раннер "Мандалорца".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о главных сериальных премьерах марта.