Вийшов третій сезон "Мандалорця": чим потішила прем’єра і за що ми любимо серіал (відео)

Сценарій четвертого епізоду вже готовий, залишилося його лише зняти

Скажімо прямо: за щасливим винятком "Ізгоя один", усі спроби повторити успіх класичної трилогії "Зоряні війни" (1977-1983) виявилися з творчої точки зору непереконливими. Серіал Джона Фавро ("Залізна людина", "Ковбої проти прибульців") став бальзамом Сили на душевні рани всіх фанатів всесвіту ЗВ.

Не дивно, що третій сезон "Мандалоца", який стартував 1 березня, усі чекали з таким нетерпінням. І нові пригоди космічного найманця, що опікується маленькою кумедною істотою на ім’я Грогу, скажімо прямо, не підкачали. Що в цьому хорошого, читайте в матеріалі "Телеграфа".

Прямий спадкоємець "Зоряних війн"

Дія "Мандалорца" підкреслено розгортається через кілька років після подій фільму "Повернення Джедая" (1983), що прямо вказує на те, що серіал Джона Фавро — прямий спадкоємець оригінальної епопеї Джорджа Лукаса. Кайло Рен ще дитина, Рей Скайуокер взагалі не народилася, і все, що встигли назнімати за останні сорок років на тему ЗВ, можна сміливо викинути з голови.

Ще відзначимо, що головним героєм "Мандалорца" став персонаж, що з’являється якраз у шостому епізоді – найманець в обладунках та з ообличчям, прихованим під маскою. Оригінальні ЗВ були цікавим жанровим експериментом, який об’єднав "космічну оперу" з вестерном (і одним із перших дослідів привнесення до масового кіно ідеології нью-ейдж – Джордж Лукас визнавав, що ідею Сили він почерпнув із книг Карлоса Кастанеди).

"Мандалорец" так само ефектно поєднав у собі ці два жанри, щедро розбавлені фентезі.

Маркетингова "пасхалочка" від Google до прем’єри нового сезону

До речі. Прем’єру третього сезону супроводжував доволі кумедний маркетинговий хід. Пошуковик Google додав до інтерфейсу тематичну "пасхалку", присвячену Грогу: якщо загуглити The Mandalorian, у правому нижньому кутку сторінки з’явиться маленький вухатий герой серіалу. А якщо натиснути на зображення, фігурка Грогу почне рухатися і "скидати" вниз сторінки блоки пошукової видачі. "Пасхалка" працює як у мобільній, так і настільній версії пошукача Google. Насолоджуйтесь.

Не лише для фанатів

Не дивно, що в "Мандалорці" так трепетно відтворюється всесвіт ЗВ з усією його міфологією, хронологією та різноманіттям істот, що населяють ці світи — досить згадати, наприклад, сцени на Татуїні, якими відкривалася "Нова надія" (1977). І, звичайно ж, тріумфальна поява у фіналі другого сезону Люка Скайуокера мало кого залишила байдужою. Погодьтеся, іноді приємно знову відчути себе захопленим підлітком у темному залі кінотеатру.

Але при цьому, хоча серіал створений фанатами ЗВ з усією їхньою фанатською любов’ю, "Мандалорець" адресований не лише езотеричній купці схиблених, які здатні без затримки назвати роки правління імператора Палпатіна або перерахувати поіменно всіх лицарів Ордену джедаєв. Серіал не вимагає особливого занурення в деталі всесвіту ЗВ і порадує всіх, що просто хоче розслабитися на видовищному, динамічному та в міру дурному розважальному шоу.

А дурниць у серіалі, звичайно ж, вистачає: герої так само невразливі лазерним бластерам штурмовиків імперії, як у фільмах сімдесятих років, при цьому самі гинуть десятками, наче ви граєте в шутер. Та й шоломи мандалорців можуть здатися курйозною деталлю, якщо уявити, як найманці потіли під ними та свербіли.

Навіщо дивитися третій сезон

Поки що вийшов лише один 35-хвилинний епізод, але вже зараз зрозуміло, що новий сезон задав високу планку і цілком може виявитися найкращим на даний момент – так само, як другий сезон багато глядачів оцінили вище, ніж перший.

"17 глава" динамічна та насичена — за півгодини головний герой встигає побитися з величезним монстром і космічними піратами, спробує повернутися до свого клану найманців-мандалорців і відвідає чергову планету. І все це зроблено з відмінними діалогами та увагою творців до кумедних деталей. У новій серії взагалі більше гумору, що теж приваблює.

В іншому новий сезон поки що слідує кращим знахідкам попередніх. Це дивовижний дует двох героїв, один з яких не знімає глухий шолом, а інший – просто начинена електронікою лялька вартістю 5 млн доларів. Але при цьому їхні стосунки сповнені теплих людських емоцій, чудово переданих на екрані. (Педро Паскаля у зв’язку з іншою гучною прем’єрою року, "Останніми з нас", вже встигли охрестити "серіальним татком".)

Ще це унікальні спецефекти, які поєднують CGI, що набив оскому, з класичними декораціями, ляльками, моделями, гримом та оптичними фокусами, що не тільки наближує візуальний стиль серіалу до ЗВ сімдесятих, але також створює власну особливу стилістику.

Зрештою, новий сезон все ще насичений поп-культурними посиланнями. По суті, це така собі антологія фантастики, в якій зібрано більшість образів та мотивів із кращих фанатичних фільмів останніх сорока років – "Дюни", "Піратів Карибського моря", "Гаррі Поттера", "Хеллбоя", "Ігри престолів", всього не перерахувати.

Лялька Грогу коштувала 5 млн дол, а Люкак Скайуокера "омолодили" за допомогою комп’ютера

Що далі?

Сподіватимемося, що в такому ключі творці витримають весь новий сезон. Другий епізод вийде 8 березня, а потім кожна нова серія з’являтиметься по п’ятницях – всього заплановано вісім епізодів. Фінальний побачимо 19 квітня.

Крім того, напередодні прем’єри третього сезону Джон Фавро зізнався, що сценарій четвертого вже написано.

"Ми повинні знати, куди рухатися, щоб розповісти повністю сформовану історію. Це відбувалося під час постпродакшну, тому що все це має відчуватися як продовження і одна повна історія", — розповів шоу-раннер "Мандалорця".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про головні серіальні прем’єри березня.