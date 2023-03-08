Шутка, опоздавшая на 40 лет. Что хорошо и плохо в сериале Мэла Брукса "Всемирная история, часть 2" (видео)

Выход второй части стал самой удачной хохмой сериала, но есть нюанс

В сети появились первые эпизоды сериала "Всемирная история, часть 2" – продолжение фильма легендарного комедиографа Мэла Брукса, вышедшего на экраны сорок лет назад. Чем примечательна фигура режиссера и актера, который мечтал снять комедию про Холокост (но, к счастью, так и не снял), и почему важна его новая работа, разбирался "Телеграф".

Главное культурное достояние Америки

Мэлу Бруксу — 96, но, судя по его цветущему внешнему виду и неиссякаемым шуточкам, классику скучно на пенсии. Так что когда он получил предложение от молодых (относительно самого патриарха) комиков Ника Кролла, Ванды Сайкс и Айка Баринхолца снять сериальное продолжение своего фильма 1982 года "Всемирная история, часть 1", долго не раздумывал.

Строго говоря, сериал не является продолжением. Скорее, это расширенный и дополненный вариант, который выглядит данью уважения одному из лучших комедиографов 1970-х годов. Брукс, то ли в шутку, то ли всерьез называющий себя "главным культурным достоянием Америки", получил в 1969 году "Оскар" за фарс "Продюсеры", в котором жуликоватые импрессарио ставят заведомо провальный мюзикл "Весна для Гитлера".

Точно также, как и зрителей мюзикла, аудиторию фильма шатало от безудержного смеха до возмущения над объектами осмеяния (один кордебалет с Гитлером и зигующими нацистами чего стоит). "Продюсеры" и "Немое кино" (1976), повторяющее сюжет о неудачниках в поисках финансирования фильма, стали вершиной творчества Брукса. Основной массив его фильмов – это пародии, высмеивающие космическую фантастику ("Космические яйца", 1987), триллеры Хичкока ("Страх высоты", 1977), классические хорроры ("Молодой Франкенштейн", 1974), вестерны ("Сверкающие седла", 1974) и так далее все с тем же набором острот ниже пояса.

Попал в историю

Оригинальный фильм пародировал исторические блокбастеры, причем на удивление ни к месту: дорогостоящие костюмированные постановки наподобие "Клеопатры" или "Бена Гура" не снимали уже много лет. Скорее, первая "Всемирная история" предвосхитила будущий бум блокбастеров, похоронивший суровый стиль Нового Голливуда. И хотя в год выхода на экраны фильм много и по делу критиковали, в ретроспективе он выглядит гениальным предвосхищением унылой гигантомании, захватившей экраны в нулевых.

"Всемирная история" построена как череда скетчей из различных исторических эпох, начиная первобытным миром и заканчивая Французской революцией – причем во всех эпизодах играет сам Мэл Брукс, иногда по нескольку ролей. Поразительная глупость и пошлость ряда эпизодов сочеталась с довольно остроумными шутками. А сам фильм напоминал, скорее, номера варьете, перенесенные со сцены на экран. По сути, Мэл Брукс из фильма в фильм продолжал разыгрывать все те же скетчи из спектакля "Двухтысячелетний человек", которым прославился в 1950-е.

Нумерация попала в название фильма смеху ради: чтобы пошутить по поводу четвертого и пятого эпизодов "Звездных войн" (Лукас и Спилберг, в отличие от своих сверстников, получавших кинообразование в кинотеатрах, воспитывались на телевидении, и таким образом отдали дань уважения любимым фантастическим сериалам). Кроме того, анонс следующей части позволял впихнуть в фильм несколько забавных шуток, которые выбивались из структуры – скетчи "Гитлер на льду", "Похороны викинга" и "Евреи в космосе".

Так что же в этом хорошего?

Изначально продолжения не предполагалось, так что выход второй части стал самой удачной шуткой сериала. Юмор все такой же сексистский и пошлый (в частности, герои вдохновенно пускают газы и блюют), хотя попадаются по-настоящему смешные моменты. Например, не доросший до полутора метров Дэнни де Вито в роли царя Николая II или сюрреалистический эпизод убийства Распутина.

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Но главное, что шутки в сериале по-прежнему неполиткорректные, как в раскованных 1970-х – кажется, только здесь прозвучала первая на моей памяти острота на тему #me_too. По шапке получили все, от президента Линкольна до самого Иисуса, но во время просмотра все также не оставляло ощущение избыточности и безвкусицы происходящего. Как справедливо написано в одной из рецензий, если бы сериал сократили вдвое, он смотрелся бы намного выигрышнее.

Собственно, художественная ценность второй "Всемирной истории" приближается к нулю. В нашу политкорректную эпоху появление такого сериала – в большей степени общественно-политическое явление, как журнал "Шарли Эбдо", например. Это тест для зрителя, над чем мы готовы посмеяться, а что вызовет отторжение. Но что в этом сериале по-настоящему смешно, а что неуместно и стыдно, — каждый должен решить для себя сам.

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