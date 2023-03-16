Фильм "Все, везде и сразу" вышел в прокат. Что хорошо и плохо в главном фаворите "Оскара-2023"

Критики назвали "Все, везде и сразу" главным терапевтическим фильмом года

В четверг, 16 марта, в украинский прокат выходит абсолютный фаворит "Оскара-2023", собравший семь статуэток, фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Все, везде и сразу". Почему "Телеграф" рекомендует поспешить в кино, читайте в нашем материале.

О чем этот фильм

"Все, везде и сразу" – это история владелицы прачечной, китайской эмигрантки, на которую в один не совсем прекрасный день сваливается слишком многое. Дочка совершает каминг-аут, муж требует развода, а налоговая служба нагрянула с проверкой.

Но главное, что женщина открывает в себе способность путешествовать между мирами в фантастической мультивселенной, в которых она оказывается то кинозвездой, то странным созданием с сосисками вместо пальцев, а то и вовсе – разумным камнем. И теперь, используя навыки в кунг-фу (которые скачала по блютусу), ей нужно спасти себя и этот безумный, безумный, безумный мир.

На выходе получился экзотический и немного диковатый коктейль из не совсем научной фантастики, т.наз. "уся" – фэнтезийных боевиков в стиле кунг-фу, артхаусной комедии "не для всех" и семейной мелодрамы. Конечно же, при таком жанровом разнообразии лента должна быть буквально нашпигована цитатами из любимых фильмов его создателей – трилогии "Матрица", анимационного фильма "Рататуй" и сериала "Рик и Морти", классики гонконговских боевиков 1970-х о мастерах кунг-фу, "Космической Одиссеи 2001 года", "Любовного настроения" и так далее.

За что получил семь "Оскаров"

Такого фильма в массовом прокате давно не было. "Все, везде и сразу" – разухабистое хулиганское кино, сочетающее в себе фантастический экшн, очень раскованный юмор, сентиментальность и простые человеческие чувства. Причем все ингредиенты тщательно сбалансированы, а сумасшедший темп фантастических сцен гармонично сочетается с неспешным ритмом в лирических и мелодраматических эпизодах.

Как точно отметили в одной из рецензий, "в тяжелом 2022-м "Все, везде и сразу" однозначно стал главным терапевтическим фильмом года".

Кроме того, стоит учесть, что "Все, везде и сразу" создан небольшими независимыми компаниями, у которых, в отличие от голливудских гигантов, намного меньше возможностей для агрессивного продвижения фильма. Для сравнения, бюджет "Всего…" составил 25 млн долл., а последней части "Матрицы" – 190 млн. Так что своим феноменальным успехом эта лента обязана исключительно таланту ее создателей.

Наконец, в фильме яркая главная роль Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон"), которая давно мечтала сняться в комедии, и свой "Оскар" она получила вполне заслуженно. Точно также, как и Джейми Ли Кертис из "Рыбки по имени Ванда", сыграла не менее комичную, хоть и затюканную офисную крысу в "Правдивой лжи".

Какие претензии к фильму

"Все…" может утомить тех зрителей, которые не привыкли к хаотичной кинематографии азиатского кино, в котором все немного гипертрофировано. Там и действие, и жестокость, и юмор бьют через край. Но в то же время таким фильмам свойственна особая поэзия и чувственность в сочетании с визуальной красотой и технической изощренностью.

Другой вопрос, что безумие и драйв азиатского кино создатели ленты "Все, везде и сразу" адаптировали для западного зрителя, приглушили до уровня мейнстримного кино. Поэтому ценители криминальных драм Джонни То или Ринго Лэма, комедийных боевиков Джеки Чена (под которого с самого начала писалась главная роль, но он отказался) или мелодрам Вонга Карвая будут немного разочарованы.

В фильме нет визуальной изощренности режиссеров из Гонконга и Китая, "Все, везде и сразу" снят преимущественно на средних планах, как сериал. В создании фэнтезийных миров Дэниел Шайнерт и Дэн Кван тоже не проявили особой оригинальности, пользуясь готовыми находками. А без этой "безумной" картинки становятся заметнее слабые места азиатского стиля – дурной вкус и условность.

Напомним, что "Телеграф" одним из первых посмотрел нашумевшую премьеру — мультфильм "Мавка: Лесная песня" — и дал совет, стоит ли ее смотреть.