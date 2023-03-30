Хорор про близнюків, кримінальна комедія та фантастична сатира. 6 найкращих серіалів квітня (відео)

Квітневі серіали порадують жанровою різноманітністю

За доброю традицією "Телеграф" вивчив для вас серіальні прем’єри майбутнього місяця і відібрав шість найбільш багатообіцяючих "мильних опер" квітня.

"Гризня" (Beef)

Прем’єра: 6 квітня. Перемога в оскарівській гонці-2023 фільму "Все, завжди і водночас" викликала нову хвилю уваги до корейського кіно, зокрема – до "дорам", як називають серіали з Японії та Південної Кореї. Тож не дивно, що "Гризня" стала одним із найочікуваніших серіалів місяця: на сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes його рейтинг становить 100%.

Згідно з анонсами, це історія про те, як двоє незнайомих людей – звичайний будівельник і забезпечена бізнесвумен (у головних ролях знялися Стівен Ен з "Ходячих мерців" та Елі Вонг, зірка серіалу "Американська домогосподарка") вплутуються в конфлікт на паркуванні, що розростається, як снігова куля, перетворюючи на хаос як їх власні життя, як і людей з їхнього оточення.

Першим критикам, які встигли подивитися серіал, "Гризня" припала до смаку. Видання Collider назвало його "багаторівневим дослідженням психічного здоров’я, людської моралі та того, як повсякденний хаос формує наше життя". А The Hollywood Reporter — "бенкетом гострої комедії, диких гострих відчуттів та спостереження, що обеззброює". Єдина претензія: автори довго запрягають.

"Людина з Флориди" (Florida Man)

Прем’єра: 13 квітня. Ще одна прем’єра від Netflix, судячи з опису, є серіалом у стилі "Фарго" – дуже чорною комедією абсурду на кримінальну тематику. Головний герой, колишній поліцейський та азартний гравець (Едгар Рамірес, який виконав роль Версаче в "Американській історії злочинів") заборгував велику суму мафіозному босу і тепер змушений прийняти пропозицію, від якої неможливо відмовитися.

Серіал отримав свою назву не лише за місцем дії – він обігрує англомовний мем "Мужик із Флориди" (або "Флорида мэн"), який виник завдяки заголовкам американських новин. Вони стандартно починаються з місця події: "Чоловік із Міннесоти вбив свою дружину", або "Вчитель з Техасу виграв мільйон доларів" тощо. І лише новини з Флориди описували якісь дикі, абсурдні події. Наприклад, "Чоловік із Флориди намагався обміняти в "Макдональдс" свою неповнолітню дитину на 15 гамбургерів". Тож видовище обіцяє бути веселим.

"Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Прем’єра: 14 квітня. Фінальний, п’ятий сезон одного з найкращих комедійних серіалів — розумне та кумедне кіно, що поєднує альтернативну історію американського стендапу, який з маргінальної розваги перетворюється на велике мистецтво, з уїдливим нарисом про час та звичаї.

Головна героїня, розлучена домогосподарка у виконанні Рейчел Броснахен ("Картковий будиночок"), раптово відкриває в собі комедійний талант, але… На дворі друга половина 1950-х, і заміжнім жінкам (особливо з кола багатих ортодоксальних євреїв Нью-Йорка) на місце на сцені з "солоними" жартами про секс та сімейні стосунки.

Особливу чарівність "Дивовижної місіс Мейзел" надає стилізація під комедії Золотої епохи Голлівуду з їх яскравим блиском та дотепними діалогами. А смак творця серіалу Емі Шерман-Палладіно ("Дівчата Гілмор" 2000 року) не дозволив цій історії перетворитися на схематичний маніфест фемінізму.

На жаль, четвертий сезон виявився найневдалішим – він уперше з 2017 року навіть не отримав жодної профільної премії. Але, як сподівається "Телеграф", творці намагатимуться закінчити серіал на такій же високій ноті, як почали.

"Місіс Дейвіс" (Mrs. Davis)

Прем’єра: 20 квітня. Потужний сплеск розвитку нейромереж за останній рік зробив тему штучного інтелекту не лише актуальною, а й по-справжньому хвилюючою. Адже тільки зараз ми починаємо розуміти реальні можливості ШІ, тому найшаленіші припущення фантастів минулого обіцяють стати реальністю вже в найближчому майбутньому.

Саме у подібній утопії, де людські життя контролює ШІ на ім’я "Місіс Девіс", розвиваються події нового серіалу. Згідно з анонсом, у світі "Місіс Дейвіс" усі основні суспільні, політичні та економічні рішення приймаються за допомогою комп’ютерних алгоритмів, а люди сприймають ШІ як нове божество.

Головний конфлікт у цій барвистій, судячи з трейлера, фантастичній сатирі розгортається між наукою та релігією, коли головна героїня, молода черниця у виконанні Бетті Гілпін ("Блиск", "Сестра Джекі"), намагається протистояти прекрасному новому світу технологій.

Шоу обіцяє бути цікавим – сценарій написав Деймон Лінделофф, творець культових "Лост" та серіальної версії "Хранителів". А одним із постановників виступив Оуен Харріс, який вже набив руку на антиутопіях ("Чорне дзеркало", "Прекрасний новий світ"). 20 квітня стануть доступні відразу чотири епізоди.

"Пов’язані на смерть" (Dead Ringers)

Прем’єра: 21 квітня. Ми вже писали про серіали, які знімаються за мотивами популярних фільмів минулого – "Історія світу, частина 2" та "Правдива брехня". А тепер ми маємо серіальну адаптацію однойменного фільму 1988 року, поставленого майстром боді-хорорів та психологічних трилерів Девідом Кроненбергом. Що найдивовижніше, шокуюча історія двох близнюків-гінекологів, патологічно пов’язаних один з одним – вони навіть померли одночасно, ґрунтується на реальних фактах.

Міні-серіал переосмислює фільм з феміністської точки зору: чоловіки-близнюки перетворюються на двох сестер (Рейчел Вайс, "Фаворитка"), але в іншому наслідує оригіналу. "У сестер спільне все: зовнішність, коханці та величезне бажання кинути виклик застарілій практиці і вивести жіночу охорону здоров’я на новий рівень, яка доводить їх до безумства", — коментує продюсер серіалу Еліс Бірч.

Як і у фільмі, Рейчел Вайс зіграла два різні образи: сором’язливого, невпевненого в собі генія та його енергійної, нахабної другої половини. Чи вдалося актрисі "переграти" Джеремі Айронса з оригінального фільму, побачимо вже 21 квітня – усі шість серій вийдуть одночасно.

"Острів Сейнт-Ікс" (Saint X)

Прем’єра: 26 квітня. Поцінувачі серіальних екранізацій модних детективів теж не залишилися без улюбленого видовища. У дебютному романі Алексіс Шайткін, який став одним із бестселерів 2020 року, є все, що потрібно шанувальникам жанру: молода гарна героїня, загадкове вбивство, сімейні таємниці, минуле, яке не відпускає героїв, одержимість пошуками правди і, як спойлернули рецензенти, "фінал, що призводить до катастрофи".

Трейлер серіалу досі не оприлюднений, але оскільки дія відбувається на Карибських островах, можна сміливо розраховувати на гарну "картинку" для всіх, хто за три роки карантину та рік військового стану не раз і не два ностальгічно згадував про відпустку у теплих краях. А відгуки на книгу дозволяють сподіватися, що творцям серіалу вдалося адекватно передати на малому екрані атмосферу напруженого психологічного трилера. У головній ролі знялася Аліша Дебнем-Кері з "Ходячих мерців".

Нагадаємо, що раніше вийшов третій сезон "Мандалорця", сайт "Телеграф" розповів, чим порадувала прем’єра і за що ми любимо серіал.