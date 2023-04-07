Финальный трейлер нового "Индианы Джонса". Что мы увидим в "Колесе судьбы" (видео)

Бюджет фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы" составил рекордные 300 млн долларов

В сети появился новый трейлер пятой серии о приключениях экстремала-профессора Индианы Джонса. Как заявили в компании Lucasfilm, это финальный трейлер перед премьерой фильма на 76-м Каннском кинофестивале, который стартует 16 мая 2023 года.

В новом ролике заметно постаревший, но теряющий хватки герой Харрисона Форда, которому в этом году исполнится 81 год, бодро скачет на коне по тоннелю метро и совершает прочие подвиги, свойственные американским профессорам археологии.

Действие фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы" разворачивается в 1969 году на фоне космической гонки между СССР и США – какая из держав первой высадится на Луну. Как всегда, не обошлось без козней нацистов: на этот раз роль немца-антагониста исполнил Мадс Миккельсен ("Еще по одной", сериал "Ганнибал"), загримированный под Рональда Лэйси в роли майора Тота из первой части приключений Индианы Джонса.

Также в фильме снялась в роли очередной родственницы профессора Фиби Уоллер-Бридж (сериал "Дрянь"). Из старых героев создатели фильма обещают Джона Риса Дэйвиса, который в предыдущих сериях играл профессора Салаха, старого друга Джонса.

Впервые в истории франшизы в режиссерское кресло сел не Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд ("Логан", "Переступить черту"), который даже из супергеройского кино умудряется сделать крепкую драму. Так что будем надеяться, что финальная часть выведет историю на новый уровень. Предыдущая серия, "Королевства хрустального черепа", вышедшая на экраны 15 лет назад, выглядела самопародией.

Украинская премьера назначена на 29 июня. Напомним, что фильмом-открытием фестиваля станет историческая драма "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в одной из главных ролей.