Вышел украинский трейлер нового Индианы Джонса с Харрисоном Фордом (видео)

К своей неизменной роли Индианы Джонса вернется Харрисон Форд

Вышел украинский трейлер нового Индианы Джонса с Харрисоном Фордом. Картина будет называться "Индиана Джонс и циферблат судьбы".

В сети опубликовали дублированный украинский трейлер свежей картины. Фильм о приключениях известного археолога выйдет на экрану летом следующего года.

Режиссером картины станет Джеймс Мэнголд, снявший "Аутсайдеров" и "Логан". А к своей неизменной роли Индианы Джонса вернется Харрисон Форд, которому в этом году стукнуло уже ни много ни мало 80 лет. Также к касту присоединятся Антонио Бандерас, Фиби Уоллер-Бридж, Джон Рис-Дэвис, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречманн ("Подводная лодка"), Бойд Голдбрук ("Логан"), Тоби Джонс (" Мир Юрского периода 2") и другие.

Картина выйдет в широкий прокат в Украине 29 июня 2023 года.

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