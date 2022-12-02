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Вийшов український трейлер нового Індіани Джонса з Харрісоном Фордом (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Харрісон Форд знову повернеться до ролі Індіани Джонса
Харрісон Форд знову повернеться до ролі Індіани Джонса. Фото kinomania.com.ua

До своєї незмінної ролі Індіани Джонса повернеться Харрісон Форд

Вийшов український трейлер нового Індіани Джонса з Харрісоном Фордом. Картина називатиметься "Індіана Джонс та циферблат долі".

У мережі опублікували дубльований український трейлер свіжої картини. Фільм про пригоди відомого археолога вийде на екран влітку наступного року.

Режисером картини стане Джеймс Менголд, який зняв "Аутсайдерів" та "Логан". А до своєї незмінної ролі Індіани Джонса повернеться Харрісон Форд, якому цього року стукнуло вже 80 років. Також до касти приєднаються Антоніо Бандерас, Фібі Уоллер-Брідж, Джон Ріс-Девіс, Шонетт Рене Вілсон, Томас Кречманн ("Підводний човен"), Бойд Голдбрук ("Логан"), Тобі Джонс ("Світ Юрського періоду 2") та інші .

Картина вийде у широкий прокат в Україні 29 червня 2023 року.

Раніше "Телеграф" публікував добірку фільмів та серіалів схожих на гучний "Уенсдей". Атмосфера і сюжет фільму справили таке враження на глядачів, що серіал і саундтрек до нього завірусилися в TikTok, і багато хто став змінювати імідж, щоб стати схожим на головну героїню.

Теги:
#Фільм #Індіана Джонс #Трейлер