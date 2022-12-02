Вийшов український трейлер нового Індіани Джонса з Харрісоном Фордом (відео)

До своєї незмінної ролі Індіани Джонса повернеться Харрісон Форд

Вийшов український трейлер нового Індіани Джонса з Харрісоном Фордом. Картина називатиметься "Індіана Джонс та циферблат долі".

У мережі опублікували дубльований український трейлер свіжої картини. Фільм про пригоди відомого археолога вийде на екран влітку наступного року.

Режисером картини стане Джеймс Менголд, який зняв "Аутсайдерів" та "Логан". А до своєї незмінної ролі Індіани Джонса повернеться Харрісон Форд, якому цього року стукнуло вже 80 років. Також до касти приєднаються Антоніо Бандерас, Фібі Уоллер-Брідж, Джон Ріс-Девіс, Шонетт Рене Вілсон, Томас Кречманн ("Підводний човен"), Бойд Голдбрук ("Логан"), Тобі Джонс ("Світ Юрського періоду 2") та інші .

Картина вийде у широкий прокат в Україні 29 червня 2023 року.

Раніше "Телеграф" публікував добірку фільмів та серіалів схожих на гучний "Уенсдей". Атмосфера і сюжет фільму справили таке враження на глядачів, що серіал і саундтрек до нього завірусилися в TikTok, і багато хто став змінювати імідж, щоб стати схожим на головну героїню.