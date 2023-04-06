Джонни Депп возвращается. Что известно о первой роли актера после скандального развода

Костюмированная историческая драма стала фильмом-открытием Канн-2023

Историческая драма "Жанна Дюбарри" откроет 76-й Каннский международный кинофестиваль. Лента примечательна тем, что одну из главных ролей впервые за три года сыграл Джонни Депп. Об этом сообщило издание Deadline.

Актер, не снимавшийся во время судебной тяжбы с бывшей супругой Эмбер Херд, воплотил на экране образ французского короля Людовика XV, который "возвращает себе страсть к жизни" благодаря роману с куртизанкой Жанной Дюбарри. Жанна Беку была незаконнорожденной дочерью монаха-францисканца и швеи, в молодости занималась проституцией, стала последней официальной фавориткой Людовика XV и закончила свою жизнь на гильотине.

"Жанну Дюбарри" снимали в Версале

Роль Жанны сыграла актриса и режиссер Майвенн, известная ролью Дивы Плавалагуны в "Пятом элементе" Люка Бессона, с которым она состояла в браке. Также в фильме снимались Луи Гаррель ("Мечтатели"), Мельвиль Пупо ("Офицер и шпион") и знаменитый комик Пьер Ришар. Известно, что съемки фильма проходили в парижском Версале.

Ранее роль любвеобильного монарха (только официально он был отцом тринадцати детей) исполняли такие звезды, как Джон Бэрримор, Саша Гитри, Венсан Перес и Жан Маре. Насколько хорош оказался Джонни Депп в этой роли, узнает в следующем году, когда фильм появится на сервисе Netflix.

Напомним, что 76-й Каннский международный кинофестиваль стартует 16 мая 2023 года.

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