Джонни Депп отсудил 15 миллионов у Эмбер Херд в деле об "изнасиловании"

Громкое судебное разбирательство подошло к концу

Голливудский актер Джонни Депп выиграл длительное судебное разбирательство против своей бывшей Эмбер Херд и теперь должен получить от нее компенсацию в размере 15 миллионов долларов по делу о клевете.

Как сообщает The NYT, присяжные пришли к выводу, что Херд оклеветала своего бывшего супруга, когда в 2018 году в своей статье для американских СМИ обвинила Деппа в домашнем насилии.

Судебное разбирательство длилось на протяжении шести недель и приковало внимание людей по всему миру, поскольку две звезды кино мирового масштаба открыли о совместной жизни весьма шокирующие подробности.

В частности Эмбер Херд обвиняла своего бывшего в том, что тот часто ее избивал, таскал за волосы и даже изнасиловал бутылкой. Впрочем, сторона Деппа все обвинения отвергала, а сам актер заявлял, что никогда не бил ни свою экс-супругу, ни какую-либо другую женщину.

Стоит отметить, что в 2020 году Депп проиграл дело по тому же обвинению против британского таблоида The Sun. Тогда издание назвало актера "избившим жену" в заглавии своего материала, а судье все же удалось найти доказательства того, что Депп нападал на Херд.