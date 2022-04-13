Укр

Был под экстази: Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании бутылкой

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Был под экстази: Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании бутылкой Новость обновлена 13 апреля 2022, 13:07

Дело Джонни Деппа против его экс-супруги Эмбер Херд продолжается.

В ходе нового судебного заседания по скандальному бракоразводному процессу актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа всплыли новые, шокирующие факты из их совместной жизни. Актриса заявила, что Депп жестоко избивал супругу и насиловал.

Об этом сообщает издание Rolling Stone

Адвокат Херд выступил с новым обвинением в адрес звезды "Пиратов Карибского моря". Актриса обвинила Деппа в изнасиловании бутылкой. Херд заявила, что незадолго после свадьбы в 2016-м году, будучи в Австралии, актер якобы "закинувшись экстази" сорвал ночную рубашку с бывшей жены и отбросил ее к бару. После якобы валял девушку по полу и бил руками и ногами.

"Затем он проник в нее бутылкой из-под ликера", — сказал защитник Херд в суде.

Защитники Джонни Деппа сразу опровергли все обвинения в его адрес, заявив, что почему-то ранее таких заявлений от Херд не поступало. К примеру в ходе первого заседания в 2016-м году Эмбер ни слова ни сказала о данном происшествии.

А пока Херд и Депп продолжают судиться, американская певица Бритни Спирс радует своих поклонников хорошими новостями. Артистка беременна в третий раз от своего жениха, фитнес-инструктора Сэма Асгари.

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#Джонни Депп #Эмбер Херд
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